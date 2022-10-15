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Зеленский: Россия уже находится в атмосфере своего поражения

Премьер-лига
(1 голосов)

Обращение президента 14 октября

Зеленский: Россия уже находится в атмосфере своего поражения

president.gov.ua

Новина українською

Президент Владимир Зеленский убежден, что Россия уже находится в атмосфере своего поражения и безнадежности.

Об этом он заявил в своем традиционном видеообращении 14 октября.

"Посмотрите, как обеспокоен враг. Послушайте, что и как спрашивают у руководителя этих террористов, когда он все же выходит к людям, к журналистам. Россия уже в атмосфере своего поражения, уже в атмосфере безнадежности для себя.

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Да, у них еще есть люди, которых они бросают в атаки. У них есть оружие, ракеты и "шахеды", которые они применяют против Украины. У них пока что есть возможность терроризировать наши города и всех европейцев, шантажировать мир. Но у них нет шансов. И не будет. Потому что Украина движется вперед", - сказал Зеленский.

Президент также в День защитников и защитниц поблагодарил всех украинцев, которые поздравляли друг друга и военных, а также тех, кто этот день провел в бою и на страже.

"И отдельно спасибо всем, кто сегодня пусть тихо, пусть молча, пусть только в своем сердце, но все же вместе со всем нашим государством отмечал День защитников и защитниц Украины, находясь на временно оккупированной территории или принудительно - на территории России", - подчеркнул он.

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В статье: война с россией Владимир Зеленский
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Комментарии (1)
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жажа_the_best (Харьков)
15.10.2022 в 00:16
А ведь прав наш президент. Хоть и дурак, но прав..
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