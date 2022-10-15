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Ровно притормаживает. Фоторепортаж с матча Минай - Верес 1:1

Премьер-лига
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Наш фотокор посетил стартовую игру седьмого тура УПЛ

Ровно притормаживает. Фоторепортаж с матча Минай - Верес 1:1

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

Олександр Приходько Автор UA-Футбол
Новина українською

В четырех первых турах УПЛ "Верес" одержал сразу три победы, но после этого у команды Юрия Вирта начался небольшой спад. Уже три недели подряд "народный клуб" не может победить и в пятницу потерял очки на Закарпатье в противостоянии с одним из аутсайдеров чемпионата, "Минаем". Подопечные Владимира Шарана, что интересно, только в первом туре пропустили более одного гола за игру, но проблемы в нападении не дают им возможность чувствовать себя увереннее и идти выше в таблице. Сейчас "бело-голубых" отделяет только два очка от зоны вылета.

Фотогалерея

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В статье: Верес (Ровно) ФК Минай
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