16 матчей за неделю. Стали известны дата и время проведения поединков 8-го и 9-го туров УПЛ

На следующей неделе матчи тура Украинской Премьер-лиги во второй раз в этом сезоне будут проведены в мид-уик. Такой же формат уже был в первом раунде первенства.

Восьмой тур

18 октября (вторник)

"Черноморец" - "Заря" 13:00

"Львов" - "Верес" 13:00

"Александрия" - "Кривбасс" 15:00

19 октября (среда)

"Днепр-1" - "Ингулец" 13:00

"Ворскла" - "Рух" 13:00

"Металлист 1925" - "Минай" 15:00

"Шахтер" - "Колос" 17:00

20 октября (четверг)

"Динамо" - "Металлист" 17:00

Также на следующей неделе будут матчи и в обычном формате – на выходных.

Девятый тур

22 октября (суббота)

"Минай" - "Шахтер" 13:00

"Александрия" - "Львов" 15:00

23 октября (воскресенье)

"Металлист" - "Днепр-1" 13:00

"Верес" - "Заря" 15:00

"Рух" - "Металлист 1925" 15:00

"Динамо" - "Ворскла" 17:00

24 октября (понедельник)

"Кривбасс" - "Ингулец" 13:00

"Колос" - "Черноморец" 15:00