Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
16 матчей за неделю. Стали известны дата и время проведения поединков 8-го и 9-го туров УПЛ
Трудные испытания для "Динамо"
Фото: СК Дніпро-1
На следующей неделе матчи тура Украинской Премьер-лиги во второй раз в этом сезоне будут проведены в мид-уик. Такой же формат уже был в первом раунде первенства.
Восьмой тур
18 октября (вторник)
"Черноморец" - "Заря" 13:00
"Львов" - "Верес" 13:00
"Александрия" - "Кривбасс" 15:00
19 октября (среда)
"Днепр-1" - "Ингулец" 13:00
"Ворскла" - "Рух" 13:00
"Металлист 1925" - "Минай" 15:00
"Шахтер" - "Колос" 17:00
20 октября (четверг)
"Динамо" - "Металлист" 17:00
Также на следующей неделе будут матчи и в обычном формате – на выходных.
Девятый тур
22 октября (суббота)
"Минай" - "Шахтер" 13:00
"Александрия" - "Львов" 15:00
23 октября (воскресенье)
"Металлист" - "Днепр-1" 13:00
"Верес" - "Заря" 15:00
"Рух" - "Металлист 1925" 15:00
"Динамо" - "Ворскла" 17:00
24 октября (понедельник)
"Кривбасс" - "Ингулец" 13:00
"Колос" - "Черноморец" 15:00
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