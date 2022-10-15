Сабо: Нет у Динамо атаки, абсолютно. Луческу не будет пробовать никого

Бывший украинский тренер Йожеф Сабо раскритиковал действия наставника "Динамо" Мирчи Луческу на счет его выбора в атаке киевлян:

“Я уже неоднократно говорил, что Луческу выбрал себе 15 футболистов и постоянно их ставит. Новых у него не появляется, хотя Динамо. Вот пришло два иностранца – Джастин Лонвейк и Кахим Пэррис. Но они же сидят на скамейке! Они не выходят на замену. Надо же попробовать, посмотреть. А они просто сидят на замене и на этом все заканчивается. А у Динамо некому забивать.

Если Цыганкову где-то повезет, то он забьет. А больше некому. Нет у Динамо атаки, абсолютно. Луческу не будет пробовать никого. Караваев здорово играл, и отрабатывал, и подавал, и забивал, очень работоспособный футболист. Вернулся в строй Цыганков – и все, Караваев уже который матч сидит в запасе. Почему? Что случилось? Не знаю, не могу сказать. А выделить даже некого”, - сказал Сабо.