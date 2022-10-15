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Металлист - Ворскла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Металлист - Ворскла: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 15.10.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Металлист - Ворскла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

"Ворскла" плохо начала чемпионат, но понемногу пришла в себя и выдала серию из трех подряд результатов, которые приносили очки. Поэтому к матчу с "Металлистом" полтавчане подходят с надеждами и ожиданиями. У "Металлист" тоже свои планы, которым, однако, может помешать нестабильность, свойственная этой команде.

Матч 7-го тура УПЛ состоится в субботу, 15-го октября 2022-го года, в 13:00. Прямая видеотрансляция матча – на телеканале УНИАН и YouTubе-канале FootballHab. Смотреть можно прямо в этой новости.

УПЛ. Седьмой тур
15.10.2022. Ужгород. Стадион "Авангард"
Арбитр в поле – Александр Соловян

"Металлист" 13:00 "Ворскла"

Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | Видеотрансляция – телеканал "УНИАН", YouTube-канал FootballHab

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В статье: Ворскла (Полтава) Металлист (Харьков)
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