Металлист - Ворскла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Ворскла" плохо начала чемпионат, но понемногу пришла в себя и выдала серию из трех подряд результатов, которые приносили очки. Поэтому к матчу с "Металлистом" полтавчане подходят с надеждами и ожиданиями. У "Металлист" тоже свои планы, которым, однако, может помешать нестабильность, свойственная этой команде.

Матч 7-го тура УПЛ состоится в субботу, 15-го октября 2022-го года, в 13:00. Прямая видеотрансляция матча – на телеканале УНИАН и YouTubе-канале FootballHab. Смотреть можно прямо в этой новости.

УПЛ. Седьмой тур

15.10.2022. Ужгород. Стадион "Авангард"

Арбитр в поле – Александр Соловян

Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | Видеотрансляция – телеканал "УНИАН", YouTube-канал FootballHab