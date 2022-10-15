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Шахтер - Динамо: где и когда смотреть матч УПЛ

Премьер-лига
(2 голосов)

Где покажут в прямом эфире матч "Шахтер" - "Динамо", украинская Премьер-лига, 16 октября 2022

Шахтер - Динамо: где и когда смотреть матч УПЛ

Фото: СК Днепр-1

UA-Футбол
Новина українською

Несмотря на опасение, а также желание одной из сторон перенести игру, главный украинский матч сезона состоится. И состоится в срок. Поговаривали, что "Шахтер" и "Динамо" могли встретиться в Лондоне или же Варшаве, но все же две главные украинские команды проведут очный матч во Львове. Главное, чтобы никто не смог помешать.

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"Шахтер" к игре подходит в статусе команды, которая сезон начала лучше. Команда Йовичевича находится выше в чемпионате, а также успешнее играет в Европе, в то время как "Динамо" переживает нелучшие времена. С другой стороны, именно сейчас для Луческу и его подопечных лучший шанс вернуть веру в себя. Когда начинать возвращение на вершину, как не в игре против главного оппонента?

Смотрите матч седьмого тура УПЛ в воскресенье, 16-го октября. Трансляция будет доступна на ОТТ-платформе "Setanta Sports". Начало игры в 17:00.

Помимо этого, за аудио трансляцией матча "Шахтер" - "Динамо" вы сможете следить на Youtube-канале "Подкасти UA-Футбол".

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Шахтер" - "Динамо" на UA-Футбол>>

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (1)
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
15.10.2022 в 12:24
Слава богу діди на селі не побачать цю порнуху .
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