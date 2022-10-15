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Металлист 1925 - Львов: смотреть онлайн, видеотрансляция
Харьковчане и львовяне встречаются в Ковалевке
Фото: Александр Приходько
В одной из игр седьмого тура УПЛ сыграют две команды, которые по стечению обстоятельств пропускали последние матчи. Набравшись сил "Металлист 1925" и "Львов" померятся силами в очной игре, дабы взять три очка. Одним это необходимо для закрепления позиций в верхней части таблицы, вторым же желательно оттолкнуться от зоны вылета.
"Металлист 1925" 13:00 "Львов"
VBET-лига. 7-й тур
15 октября, Ковалевка, стадион "Колос"
Начало матча задерживается из-за воздушной тревоги в Киевской области
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