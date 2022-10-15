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Свежее и острее. Динамо в чемпионате U-19 обыграло Шахтер

Премьер-лига
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Обыграли по делу

Свежее и острее. Динамо в чемпионате U-19 обыграло Шахтер

fcdynamo.com

Новина українською

Юношеский чемпионат Украины U-19 вместе с УПЛ продолжает свой путь, и в центральном матче 7-го тура во Львове встречались Шахтер и Динамо.

Киевляне получше провели первый тайм, и открыли счет уже на 11-й минуте, причем с пенальти. Диалло заработал, Царенко четко реализовал.

В целом же, до перерыва, при довольно равной игре, киевляне выглядели получше в атаке, а вот у горняков, при условном владении, в атаке обострить фактически не получалось.

После перерыва суть игры особо не поменялась – киевляне играли по счету, в то время как атаки Шахтера выглядели беззубыми.

Киевляне еще и второй гол забили – Балаба после навеса красиво головой парашютом закинул в девятку.

На этом все и закончилось – 2:0, уверенная победа киевлян, которые выглядели получше и посвежее.

Шахтер U-19 – Динамо U-19 0:2

Голы: Царенко (11, пен.), Балаба (66)

Предупреждения: Царенко, Булеза – Лосенко, Боль

Шахтер: Твардовский, Роспутько, Савченко, Фарина, Булеза, Лосенко, Хромей, Бако, Сигеев, Пушкарев, Погорелый.

Динамо: Игнатенко, Малыш, Боль, Балаба, Бенедюк, Маткевич (Грохольский, 85), Яцык, Диалло (Янчишин, 60), Саленко, Царенко, Горбач (Кремчанин, 80)

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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