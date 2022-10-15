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Українське класичне. Шахтер – Динамо. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 7-го тура УПЛ
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Коллаж: Getty Images + Динамо
Журналист UA-Футбол прокомментирует поединок 7-го тура чемпионата Украины между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо".
Когда в последний раз "горняков" и столичную команду разделяло столько мест в турнирной таблице? "Шахтер" уверенно идет на второй строчке, "Динамо", и то хлипко, находится на 9-й позиции. Смогут ли подопечные Луческу настроиться на своего главного соперника на локальной арене? Помешает ли им усталость? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 16 октября – в 16:50 по киевскому времени.
Комментатор: Сергей Швец
Режиссер трансляции: Александр Рыженко
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