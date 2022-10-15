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Українське класичне. Шахтер – Динамо. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 7-го тура УПЛ

Премьер-лига
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Українське класичне. Шахтер – Динамо. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 7-го тура УПЛ

Коллаж: Getty Images + Динамо

UA-Футбол
Новина українською

Журналист UA-Футбол прокомментирует поединок 7-го тура чемпионата Украины между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо".

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Когда в последний раз "горняков" и столичную команду разделяло столько мест в турнирной таблице? "Шахтер" уверенно идет на второй строчке, "Динамо", и то хлипко, находится на 9-й позиции. Смогут ли подопечные Луческу настроиться на своего главного соперника на локальной арене? Помешает ли им усталость? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 16 октября – в 16:50 по киевскому времени.

Комментатор: Сергей Швец

Режиссер трансляции: Александр Рыженко

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) чемпионат Украины УПЛ Украинская Премьер-лига Трансляция Аудио онлайн стрим
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