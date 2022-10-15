УПЛ. Металлист - Ворскла 3:2. Черный день Ризныка

Типичный Скрипник… Его "Ворскла" начала чемпионат с трех поражений, а затем в трех матчах подряд добывала очки. Набралась такой уверенности, что сегодня, в матче против "Металлиста", действовала с позиции силы и, очевидно, не согласилась бы на ничью, если бы была такая возможность. А как на резкость соперника отреагирует "Металлист"? Харьковчане выступают достаточно нестабильно, поэтому уровень и возможности этой реакции порождали немалую интригу.

В стартовом составе "Металлиста" не было травмированного Рыбки, поэтому за позицию голкипера изрядно волновался тренерский штаб харьковчан. Забегая наперед можно сказать, что Костик сыграл надежно. И главная претензия к нему в ходе и по итогу матча – слишком "вертикальные" удары от ворот.

Так в футболе бывает. Тот, за кого волновались, отыграл надежно, а имеющий репутацию лидера коллектива и надежного вратаря – подвел. Ризнык перед свистком на перерыв не справился с простой фланговой подачей, выпустив мяч из рук и подарив гол Прядуну. До этого у "Металлиста" были контратаки, был удар со штрафного того же Прядуна, но не было постоянного давления на ворота "Ворсклы". Типичная игра вторым номером с зародышами контратак. Даже до ворот харьковчане доходили не часто.



Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

"Ворскла" конструировала атаки позиционного типа, но часто "заигрывалась". Показательный момент – попытка удара Сефери, перед которой было выполнено несколько коротких передач. Возможно и лишних, ведь защитники "Металлиста" успели занять нужные позиции и заблокировать пути полета мяча. Опаснее было тогда, когда полтавчане не медлили с ударами. Например, когда стрелял Степанюк (Костик вытащил), или когда сочно приложился к мячу Юрченко (и снова Костик).

Было от чего Скрипнику хвататься за голову. Его команда проиграла совсем не проигрышный первый тайм матча. А во втором ожидались еще большие испытания, ведь Металлист делал ставку именно на то, чтобы продержаться первые 60 минут. И дальше давить на уставшую, по мнению клубных аналитиков "Металлиста", "Ворсклу". Получилось, что номинальные хозяева перевыполнили свой план (забили гол еще в первом тайме).



Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

И дальше продолжили развивать успех. "Ворскла" провела атаку в начале второго тайма (удар Степанюка), но забил "Металлист". Снова не совсем удачно сыграл Ризнык, выбив мяч ближе к центру поля в борьбу. Харьковчане перехватили снаряд и устроили стремительное наступление. Прядун прорвался к линии ворот и выкатил мяч под удар Каплиенко. Ему было не сложно попасть.

"Ворскла" быстро вернула интригу – помог случай. Счастливый рикошет. После розыгрыша углового Кравчук отважился на удар и попал мячом в Чайковского. От него мяч и залетел за спину Костику. Но закончилось – не начавшись. Так можно сказать о надеждах "Ворсклы". Уже в следующей атаке "Металлист" восстановил преимущество в два мяча, выведя Прядуна "на свидание" с Ризныком. Сегодня был явно не день голкипера, поэтому он не спас.

Надо отдать должное "Ворскле" – она рук не опускала. В одной из атак был целый залп ударов с близкого расстояния, после которого мяч чудом не оказался в сетке ворот. "Металлист" вроде как и ответил выстрелом Танковского, но уже чувствовалось желание харьковчан просто отстоять этот счет. Не вышло. Марлисон в очередной атаке "Ворсклы" сменил показатели на табло. 3:2. Счет "Металлист" не отстоял, но победу – да.



Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

Победу, еще раз показавшую – от этой харьковской команды можно ожидать всего что угодно. Любых сюрпризов. А "Ворскла" показала, что рано говорить о ее выходе из кризиса… Хотя, сыграй надежнее Ризнык, полтавчане бы как минимум не проиграли. Но "черные" дни бывают у всех.

УПЛ. 7-й тур. 15.10.2022

Ужгород. Стадион "Авангард"

Арбитр в поле - Александр Соловян

"Металлист" - "Ворскла" 3:2

Голы: Максим Прядун 44, Александр Каплиенко 49, Максим Прядун 56 - Игорь Чайковский 54 (авт.), Марлисон 80

"Металлист": Орест Костик, Александр Мизюк, Игорь Чайковский, Андрей Ралюченко, Максим Прядун (Евгений Рязанцев 83), Егор Картушов (Даниил Кныш 76), Евгений Подлепенец, Александр Каплиенко, Вячеслав Танковский (Сергей Панасенко 88), Юрий Романюк (Владимир Шопин 83), Алекс Чидомере (Егор Демченко 46)

"Ворскла": Дмитрий Ризнык, Игорь Пердута, Александр Скляр, Андрей Кравчук (Андрей Бацула 65), Руслан Степанюк (Артём Кулаковский 78), Денис Олейник (Эннур Тотре 78), Сергей Яворский (Марлисон 65), Тауйлян Сефери Сулейманов, Владимир Чеснаков (Джоко Зайков 78), Василий Кравец, Владлен Юрченко

Предупреждения: Евгений Подлепенец 21, Андрей Ралюченко 90