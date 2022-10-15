Металлист 1925 - Львов 2:2. Двухнедельная пауза пошла на пользу

Вряд ли от матча "Металлист 1925" - "Львов" были завешенные ожидания. Команды не проваливают сезон, харьковчане в целом проиграли лишь раз за пять туров, но в игре никакой изюминки не было. В прошлом году стороны уже встречались, скатав образцовую нулевую ничью. Перед сегодняшней встречей была вероятность, что стороны сыграют интереснее и задорнее, однако без больших сдвигов. Даже несмотря на двухнедельную паузу, которой располагали харьковчане и львовяне.

Еще одна причина сомневаться в интересном матче - его отложенное начало. Увы, но стартовый свисток прозвучал практически на полчаса позже запланированного, поскольку в киевской области была объявлена воздушная тревога. Команды должны были начать поединок в Ковалевке в 13:00 (изначально игра планировалась на НСК "Олимпийском", но в седьмом туре в столице матчи решили не проводить), однако лишь в 13:24 был нанес первый удар по мячу в центральном круге. Казалось, впереди не самые веселые полтора часа в жизни футбольных болельщиков. К своему счастью мы все заблуждались.

Игра был очень интересной. Особенно это касается стартового отрезка, когда стороны сходу обменялись голами. Счет открыл "Металлист 1925", воспользовавшись стандартом. Именно после подачи в штрафную соперника начался сумбур, Мильченко нарушил правила, а Александр Дердо указал на 11-метровую отметку. Во второй игре кряду Ярослав Мартынюк оказался у мяча, идеально реализовав приговор арбитра - 1:0.

Прошло не более трех минут и счет снова стал равным. "Львов" забил красиво, соорудив осмысленную комбинацию. Новичок "сине-золотых" Полегенько перевел мяч с правого фланга на левый, там сферу получил Шишка, который идеально выкатил круглого на Бугая. Последнему, который, вполне возможно, находился вне игры, оставалось просто замкнуть в пустые - 1:1. Интересно, что для 24-летнего игрока это лишь третий гол в УПЛ и каждый раз он огорчал именно "Металлист 1925".

При равном счете харьковчане смотрелись убедительнее, играли первым номером (что мы предсказывали в анонсе), и вполне справедливо вернули себе преимущество. Курило на блюдечке выкатил идеальный дальний кросс на Русина, а тот сыграл в стиле праймового Арьена Роббена - принял, подработал под левую ногу, качнул оппонента (в его случае Крушинского), а после идеально дал в дальний. Без шансов для Пономаренко. До конца тайма "Львов" бил чаще, но харьковчане смотрелись куда острее. Чего только стоит эпизод имени Андрея Борячука, когда тот выскочил из-за спины Бусько, но ударил мимо створа. А было очень опасно.

Если по итогам первого тайма минимальный перевес харьковчан можно назвать справедливым, то после перерыва все перевернулось в стиле испанского восклицательного знака. "Львов" вчистую забрал вторую половину и сам факт того, что гости забили всего раз - сильно льстит подопечным Валериям Кривенцова. Первый же стандарт львовян мог завершаться голом, однако выстрелу головой от Бугая не хватило немного точности. После этого Владислав еще несколько раз целил с претензией на дубль, но каждый раз в молоко. Решающим отрезком стала середина второго тайма, когда "сине-золотые" создали два шикарных момента - сначала Бойко подал со стандарта, а Мышенко ударом головой угодил в штангу; вскоре после Муравский был первым на подборе в штрафной соперника, но из шикарной позиции угодил на трибуны. И если футболисты "Львова" сами сравнять не могли, то за них это сделали соперники. Классный навес от центрального защитника Бусько (он прибежал на помощь своей команде!) нашел голову центрбека харьковчан Безуглого. Тот замкнул в свои, как Харри Кейн в чужие - точно и без шансов для кипера. На табло - справедливые 2:2.

После этого скорости начали падать, а команды лишились игроков. У "Львова" из-за травм поочередно были заменены Бусько (один из лучших сегодня) и Крушинский, а Кривенцова подвел Мартынюк, наиграв на две желтые. По итогу - команды ярко поделили очки, удивив нас и всю футбольную общественность. Вынужденная пауза на прошлых выходных их точно смогла взбодрить, особенно это касается сегодняшних гостей.

VBET-лига. 7-й тур

15 октября, Ковалевка, стадион "Колос"

Металлист 1925 - ФК Львов 2:2

Голы: Ярослав Мартынюк 5 (пен.), Ростислав Русин 22 - Владислав Бугай 8, Никита Безуглый 66 (авт.)

Металлист 1925: Олег Мозиль, Ярослав Мартынюк, Андрей Борячук, Ростислав Русин (Константин Бичек 73), Андрей Ременюк, Игорь Курило, Михаил Шершень, Дмитрий Кравченко (Вендел Рамос 73), Артем Габелок (Бека Вачиберадзе 84), Максим Жичиков, Никита Безуглый

ФК Львов: Иван Пономаренко, Назарий Муравский, Виталий Бойко, Владислав Бугай (Богдан Мышенко 68), Назарий Ныч, Борис Крушинский (Артем Вовкун 84), Михаил Шишка, Андрей Бусько (Роман Никитюк 79), Павел Полегенько, Артем Мильченко, Александр Васильев

Предупреждения: Ярослав Мартынюк 15, Андрей Борячук 72, Ярослав Мартынюк 89 - Александр Васильев 54, Борис Крушинский 60, Павел Полегенько 82

Удаление: Ярослав Мартынюк 89