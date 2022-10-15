Прядун благодаря дублю Ворскле догнал Довбика в списке лучших бомбардиров УПЛ

Нападающий "Металлиста" Максим Прядун оформил дубль в матче седьмого тура УПЛ против "Ворсклы". Благодаря этому он догнал Артема Довбика в списке лучших бомбардиров чемпионата.

Теперь у обоих футболистов по пять голов. Правда, у Максима на один ассист больше, чем у Артема (два против одного). В то же время Довбик провел на две игры меньше Прядуна (пять против семи).

Отметим, что Прядун за старт текущего чемпионата забил столько голов в УПЛ, столько за всю свою предыдущую карьеру.

Добавим, что этот сезон является первый для Максима в "Металлисте". Летом он присоединился к команде на правах свободного агента.