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Прядун благодаря дублю Ворскле догнал Довбика в списке лучших бомбардиров УПЛ

Премьер-лига
(2 голосов)

Но матчей у него больше

Прядун благодаря дублю Ворскле догнал Довбика в списке лучших бомбардиров УПЛ

Офіційний сайт Металіста/Автор невідомий

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Нападающий "Металлиста" Максим Прядун оформил дубль в матче седьмого тура УПЛ против "Ворсклы". Благодаря этому он догнал Артема Довбика в списке лучших бомбардиров чемпионата.

Теперь у обоих футболистов по пять голов. Правда, у Максима на один ассист больше, чем у Артема (два против одного). В то же время Довбик провел на две игры меньше Прядуна (пять против семи).

Отметим, что Прядун за старт текущего чемпионата забил столько голов в УПЛ, столько за всю свою предыдущую карьеру.

Добавим, что этот сезон является первый для Максима в "Металлисте". Летом он присоединился к команде на правах свободного агента.

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В статье: Ворскла (Полтава) Артем Довбик Максим Прядун Металлист (Харьков)
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