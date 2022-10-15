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Металлист 1925 - ФК Львов 2:2. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
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Команды выдали яркую ничью

Металлист 1925 - ФК Львов 2:2. Обзор матча и видео голов

Фото: УПЛ

Новина українською

В рамках 7-го тура чемпионата Украины "Металлист 1925" и "Львов" расписали результативную ничью. Харьковчане и львовяне забили по два мяча. После этого тура подопечные Валерия Кривенцова имеют в своем активе 9 очков и занимают 9-е место в турнирной таблице УПЛ. В свою очередь команда Олега Дулуба расположилась на 12-й позиции с 5 очками.

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15 октября, Ковалевка, стадион "Колос"
Металлист 1925 - ФК Львов 2:2
Голы: Ярослав Мартынюк 5 (пен.), Ростислав Русин 22 - Владислав Бугай 8, Никита Безуглый 66 (авт.)

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В статье: ФК Львов Металлист 1925 (Харьков)
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