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Кривенцов о слабом втором тайме: Изменили схему, но не все правильно выполняли

Премьер-лига
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Коуч харьковчан о игре против "Львова"

Кривенцов о слабом втором тайме: Изменили схему, но не все правильно выполняли

ФК "Металлист 1925" / Автор неизвестен

Новина українською

Главный тренер "Металлиста 1925" Валерий Кривенцов поделился мнениями после результативной ничьей со "Львовом" в рамках 7-го тура УПЛ.

- Я еще до игры говорил игрокам, когда мы готовились к матчу, что "Львов" очень организованная команда с характером и бойцовскими качествами. Мы предупреждали своих футболистов, что будет именно так. Мы сыграли сегодня по двум схемам, первый тайм нам удался, дважды забили и создавали моменты, контролировали ход игры. Когда повели в счете, мы трансформировали тактическую схему и перешли на игру в три центральных защитника. Пытались сыграть на результат, но пропустили не обязательный гол и еще у соперника были моменты. Меня беспокоит, что мы проигрываем большое количество единоборств, с таким браком, каким был сегодня, трудно рассчитывать на какие-либо серьезные задачи. Первый тайм нам в зачет, а вот вторым будем разбираться.

- Нет понимания, почему второй тайм получился таким слабым?

- Буду разговаривать с футболистами, мы изменили немного схему, но не все до конца правильно выполняли, что должны были делать.

- Вы уже не первый раз меняете так схему игры, как вам игра в три защитника? Нравится?

– Есть некоторые игры, когда нужно переходить на эту схему. Я решил, когда вели в счете, нужно перестроиться на эту схему. С игроками мы ее отрабатывали на тренировках, но не всё получилось сегодня. Будем делать анализ и становиться сильнее.

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В статье: ФК Львов Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
metalist1925.com

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