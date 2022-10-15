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Кривенцов о слабом втором тайме: Изменили схему, но не все правильно выполняли
Коуч харьковчан о игре против "Львова"
ФК "Металлист 1925" / Автор неизвестен
Главный тренер "Металлиста 1925" Валерий Кривенцов поделился мнениями после
- Я еще до игры говорил игрокам, когда мы готовились к матчу, что "Львов" очень организованная команда с характером и бойцовскими качествами. Мы предупреждали своих футболистов, что будет именно так. Мы сыграли сегодня по двум схемам, первый тайм нам удался, дважды забили и создавали моменты, контролировали ход игры. Когда повели в счете, мы трансформировали тактическую схему и перешли на игру в три центральных защитника. Пытались сыграть на результат, но пропустили не обязательный гол и еще у соперника были моменты. Меня беспокоит, что мы проигрываем большое количество единоборств, с таким браком, каким был сегодня, трудно рассчитывать на какие-либо серьезные задачи. Первый тайм нам в зачет, а вот вторым будем разбираться.
- Нет понимания, почему второй тайм получился таким слабым?
- Буду разговаривать с футболистами, мы изменили немного схему, но не все до конца правильно выполняли, что должны были делать.
- Вы уже не первый раз меняете так схему игры, как вам игра в три защитника? Нравится?
– Есть некоторые игры, когда нужно переходить на эту схему. Я решил, когда вели в счете, нужно перестроиться на эту схему. С игроками мы ее отрабатывали на тренировках, но не всё получилось сегодня. Будем делать анализ и становиться сильнее.
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