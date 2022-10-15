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Металлист - Ворскла 3:2. Обзор матча и видео голов
Голевая перестрелка
Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько
В рамках 7-го туру чемпионата Украины "Металлист" обыграл "Ворсклу" - 3:2. Харьковская и полтавская команды на двоих забили сразу пять мячей. Благодаря этой победе, команда Олега Ратия поднялась на третью позицию - до матчей конкурентов по таблице. В свою очередь подопечные Виктора Скрипника упали на 10-е место.
УПЛ. 7-й тур. 15.10.2022
Ужгород. Стадион "Авангард"
Арбитр в поле - Александр Соловян
Голы: Максим Прядун 44, Александр Каплиенко 49, Максим Прядун 56 - Игорь Чайковский 54 (авт.), Марлисон 80
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