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Металлист - Ворскла 3:2. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
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Голевая перестрелка

Металлист - Ворскла 3:2. Обзор матча и видео голов

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

Новина українською

В рамках 7-го туру чемпионата Украины "Металлист" обыграл "Ворсклу" - 3:2. Харьковская и полтавская команды на двоих забили сразу пять мячей. Благодаря этой победе, команда Олега Ратия поднялась на третью позицию - до матчей конкурентов по таблице. В свою очередь подопечные Виктора Скрипника упали на 10-е место.

УПЛ. 7-й тур. 15.10.2022
Ужгород. Стадион "Авангард"
Арбитр в поле - Александр Соловян
"Металлист" - "Ворскла" 3:2
Голы: Максим Прядун 44, Александр Каплиенко 49, Максим Прядун 56 - Игорь Чайковский 54 (авт.), Марлисон 80

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В статье: Ворскла (Полтава) Металлист (Харьков)
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