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Александрия представила третий комплект формы

Премьер-лига
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Комплект в черно-зеленых цветах

Александрия представила третий комплект формы

фото - ФК Олександрія

UA-Футбол
Новина українською

"Александрия" представила новый комплект формы на сезон 2022/23. Это уже третья форма клуба из одноименного города Кировоградской области на текущий розыгрыш чемпионата.

Третья форма команды выполнена в черно-зеленых цветах. Первый, домашний комплект – чисто в белом, только вставки на шее и руках черные. Второй гостевой комплект – желтый с черным узором на плечах.

"Александрия" идет на шестом месте в таблице УПЛ. Команда набрала десять очков в пяти матчах чемпионата. Последняя игра клуба, против "Металлиста 1925", была перенесена из-за российских обстрелов.

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В статье: ФК Александрия УПЛ
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