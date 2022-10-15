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Александрия представила третий комплект формы
Комплект в черно-зеленых цветах
фото - ФК Олександрія
"Александрия" представила новый комплект формы на сезон 2022/23. Это уже третья форма клуба из одноименного города Кировоградской области на текущий розыгрыш чемпионата.
Третья форма команды выполнена в черно-зеленых цветах. Первый, домашний комплект – чисто в белом, только вставки на шее и руках черные. Второй гостевой комплект – желтый с черным узором на плечах.
"Александрия" идет на шестом месте в таблице УПЛ. Команда набрала десять очков в пяти матчах чемпионата. Последняя игра клуба, против "Металлиста 1925", была перенесена из-за российских обстрелов.
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