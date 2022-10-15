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Результативный день с полтавской грустью. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Ворскла

Премьер-лига
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Фотокорреспондент UA-Футбол побывал на одном из самых результативных поединком тура

Результативный день с полтавской грустью. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Ворскла

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Олександр Приходько Автор UA-Футбол
Новина українською

"Ворскла" перед этим туром добывала очки в трех матчах подряд, что дало повод говорить о выходе команды Виктора Скрипника из кризиса. Но как оказалось – рано. Против нестабильного "Металлиста" снова проявились проблемы в защите, преследующие команду с начала сезона. Именно эти проблемы стали подрывными для перспектив полтавчан в этом матче.

В целом же, все было интересно и весело. Эмоции через фотокадр попытался передать наш фотокорреспондент Александр Приходько.

Фотогалерея

Результативный день с полтавской грустью. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Ворскла - фото 1Результативный день с полтавской грустью. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Ворскла - фото 1Результативный день с полтавской грустью. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Ворскла - фото 2Результативный день с полтавской грустью. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Ворскла - фото 1Результативный день с полтавской грустью. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Ворскла - фото 1Результативный день с полтавской грустью. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Ворскла - фото 2Результативный день с полтавской грустью. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Ворскла - фото 1Результативный день с полтавской грустью. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Ворскла - фото 1Результативный день с полтавской грустью. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Ворскла - фото 2Результативный день с полтавской грустью. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Ворскла - фото 3Результативный день с полтавской грустью. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Ворскла - фото 1Результативный день с полтавской грустью. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Ворскла - фото 1Результативный день с полтавской грустью. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Ворскла - фото 1Результативный день с полтавской грустью. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Ворскла - фото 2Результативный день с полтавской грустью. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Ворскла - фото 3Результативный день с полтавской грустью. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Ворскла - фото 1Результативный день с полтавской грустью. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Ворскла - фото 1Результативный день с полтавской грустью. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Ворскла - фото 2Результативный день с полтавской грустью. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Ворскла - фото 3Результативный день с полтавской грустью. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Ворскла - фото 4Результативный день с полтавской грустью. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Ворскла - фото 1Результативный день с полтавской грустью. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Ворскла - фото 1Результативный день с полтавской грустью. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Ворскла - фото 2Результативный день с полтавской грустью. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Ворскла - фото 3Результативный день с полтавской грустью. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Ворскла - фото 4Результативный день с полтавской грустью. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Ворскла - фото 1Результативный день с полтавской грустью. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Ворскла - фото 1Результативный день с полтавской грустью. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Ворскла - фото 1Результативный день с полтавской грустью. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Ворскла - фото 2Результативный день с полтавской грустью. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Ворскла - фото 3Результативный день с полтавской грустью. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Ворскла - фото 4Результативный день с полтавской грустью. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Ворскла - фото 5Результативный день с полтавской грустью. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Ворскла - фото 1Результативный день с полтавской грустью. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Ворскла - фото 1Результативный день с полтавской грустью. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Ворскла - фото 2Результативный день с полтавской грустью. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Ворскла - фото 3Результативный день с полтавской грустью. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Ворскла - фото 4Результативный день с полтавской грустью. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Ворскла - фото 5Результативный день с полтавской грустью. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Ворскла - фото 1Результативный день с полтавской грустью. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Ворскла - фото 1Результативный день с полтавской грустью. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Ворскла - фото 2Результативный день с полтавской грустью. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Ворскла - фото 3Результативный день с полтавской грустью. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Ворскла - фото 4Результативный день с полтавской грустью. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Ворскла - фото 5Результативный день с полтавской грустью. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Ворскла - фото 6Результативный день с полтавской грустью. ФОТОрепортаж с матча Металлист - Ворскла - фото 7

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В статье: Ворскла (Полтава) фото Металлист (Харьков)
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