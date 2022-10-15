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Ярмоленко - рекордсмен по количеству победных голов за всю историю УПЛ
Вторую и третью позицию заняли также игроки "Динамо"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Немецкий портал Transfermarkt предоставил уникальную статистику чемпионата Украины. На этот раз статистический ресурс опубликовал список игроков, которые выступали в УПЛ и имеют наибольшее количество победных голов в рамках первенства.
Примечательно, что первые три позиции в топе заняли бывшие футболисты киевского "Динамо". Второе и третье места разделили Сергей Ребров и Максим Шацких, а вершину занял Андрей Ярмоленко (45 победных мячей).
27. Марлос | Украина / Бразилия | 21 победный гол
26. Виктор Цыганков | Украина | 21 победный гол
25. Луис Адриано | Бразилия | 22 победных гола
24. Виктор Леоненко | Украина | 22 победных гола
23. Алексей Антюхин | Украина | 22 победных гола
22. Владимир Гоменюк | Украина | 22 победных гола
21. Александр Косырин | Украина | 23 победных гола
20. Александр Паляница | Украина | 23 победных гола
19. Валентин Полтавец | Украина | 23 победных гола
18. Брандао | Бразилия | 23 победных гола
17. Александр Гладкий | Украина | 24 победных гола
16. Василий Сачко | Украина | 24 победных гола
15. Иван Гецко | Украина | 24 победных гола
14. Геннадий Зубов | Украина | 24 победных гола
13. Сергей Назаренко | Украина | 25 победных голов
12. Андрей Шевченко | Украина | 26 победных голов
11. Андрей Воробей | Украина | 27 победных голов
10. Сергей Мизин | Украина | 27 победных голов
9. Сергей Ателькин | Украина | 28 победных голов
8. Александр Гайдаш | Украина | 30 победных голов
7. Тимерлан Гусейнов | Украина | 31 победный гол
6. Жуниор Мораес | Украина / Бразилия | 35 победных голов
5. Марко Девич | Украина / Сербия | 35 победных голов
4. Евгений Селезнёв | Украина | 37 победных голов
2-3. Максим Шацких | Узбекистан | 39 победных голов
2-3. Сергей Ребров | Украина | 39 победных голов
1. Андрей Ярмоленко | Украина | 45 победных голов
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