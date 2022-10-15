Ярмоленко - рекордсмен по количеству победных голов за всю историю УПЛ

Немецкий портал Transfermarkt предоставил уникальную статистику чемпионата Украины. На этот раз статистический ресурс опубликовал список игроков, которые выступали в УПЛ и имеют наибольшее количество победных голов в рамках первенства.

Примечательно, что первые три позиции в топе заняли бывшие футболисты киевского "Динамо". Второе и третье места разделили Сергей Ребров и Максим Шацких, а вершину занял Андрей Ярмоленко (45 победных мячей).

27. Марлос | Украина / Бразилия | 21 победный гол

26. Виктор Цыганков | Украина | 21 победный гол

25. Луис Адриано | Бразилия | 22 победных гола

24. Виктор Леоненко | Украина | 22 победных гола

23. Алексей Антюхин | Украина | 22 победных гола

22. Владимир Гоменюк | Украина | 22 победных гола

21. Александр Косырин | Украина | 23 победных гола

20. Александр Паляница | Украина | 23 победных гола

19. Валентин Полтавец | Украина | 23 победных гола

18. Брандао | Бразилия | 23 победных гола

17. Александр Гладкий | Украина | 24 победных гола

16. Василий Сачко | Украина | 24 победных гола

15. Иван Гецко | Украина | 24 победных гола

14. Геннадий Зубов | Украина | 24 победных гола

13. Сергей Назаренко | Украина | 25 победных голов

12. Андрей Шевченко | Украина | 26 победных голов

11. Андрей Воробей | Украина | 27 победных голов

10. Сергей Мизин | Украина | 27 победных голов

9. Сергей Ателькин | Украина | 28 победных голов

8. Александр Гайдаш | Украина | 30 победных голов

7. Тимерлан Гусейнов | Украина | 31 победный гол

6. Жуниор Мораес | Украина / Бразилия | 35 победных голов

5. Марко Девич | Украина / Сербия | 35 победных голов

4. Евгений Селезнёв | Украина | 37 победных голов

2-3. Максим Шацких | Узбекистан | 39 победных голов

2-3. Сергей Ребров | Украина | 39 победных голов

1. Андрей Ярмоленко | Украина | 45 победных голов