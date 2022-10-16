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Павелко: У нас есть цель добавить еще и четвертый фургон VAR
Пока работает только один
Фото: Tribuna.com
Глава УАФ Андрей Павелко прокомментировал ситуацию вокруг фургонов VAR в украинском футболе:
“ – Была информация, что один фургон VAR вы передали Румынии, пока у нас была пауза в чемпионате. Это правда? И почему сейчас у нас работает один фургон VAR, а не три?
– Пожалуй, этот вопрос нужно задать комитету арбитров. Уверен, что мы впервые в украинском футболе забрали на себя финансирование всех расходов на арбитраж: и для УПЛ, и для ПФЛ, и для женских чемпионатов, и для любителей. Так что это впервые, когда все чемпионаты, в том числе U-19, финансируются за счет УАФ.
Также мы разговаривали с клубами. Они видят, что сейчас война, логистические и дополнительные человеческие вопросы по всем фургонам могут быть невозможны. Было предложено предоставить финансирование всего арбитража. Также решили, что один центральный матч в туре, по решению УПЛ вместе с комитетом арбитров, обслуживается на средства УАФ.
Остальные фургоны будут всегда готовы к тому времени, когда будет возможность все матчи обслуживать. Мы ставим целью еще и четвертый фургон добавить к нашим возможностям. Чтобы после войны, пожалуй, в следующем чемпионате закрыть все матчи по VAR.
- Так это чисто логистический вопрос?
– Да”, – ответил Павелко.
Отметим, что на данный момент только один фургон VAR ездит для обслуживания матчей УПЛ на бесплатной основе. Также любой клуб может заранее договориться о предоставлении дополнительного фургона, однако должен оплатить эти услуги.
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