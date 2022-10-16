Караваев: У украинцев может ничего не быть, но они отдадут последнее, чтобы кому-то помочь

Игрок киевского "Динамо" и национальной сборной Александр Караваев поделился своими чувствами в период полномасштабной войны:

“ – Что для Вас было самым тяжелым за период чемпионата во время войны?

– Наверное то, что семья сначала не была возле меня. Эти переживания за родных. Когда они уже выехали за границу, тогда стало гораздо легче и спокойнее в нравственном плане.

– Как на счет физической истощенности, это тоже, пожалуй, тяжело?

– Ну переезды – это уже второстепенное по сравнению с проблемами и переживаниями, которые есть у людей и то, что мои родные были на оккупированной территории, а не в безопасности, это не так трудно. Когда понимаешь, какая сейчас ситуация, все эти проблемы отходят на второй план и все.

– Какой момент больше всего поразил во время войны?

– Поражает, пожалуй, даже до сегодняшнего дня тот момент, что все наши люди, да не только наши, но и иностранцы так сплотились вместе и помогают друг другу. У меня есть очень много знакомых в Херсоне, и они сами предлагали мне и моим родным какую-то помощь, хотя я понимаю, что у них не очень хорошо финансовое положение, но они все равно хотят помочь. Именно тогда ты понимаешь, что у людей может ничего не быть, но они отдадут последнее для того, чтобы помочь кому-то”, - сказал Караваев в интервью Информатору.