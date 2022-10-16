Маркевич: В завершающей стадии атак Динамо беспомощно. Здесь киевляне демонстрируют стабильность

Бывший украинский тренер Мирон Маркевич поделился ожиданием матча седьмого тура УПЛ "Шахтер" – "Динамо":

“ — Оба клуба в межсезонье не избежали серьезных кадровых потерь, но если "горняки" занимают "свое" место среди лидеров, реально претендуя на чемпионство, то динамовцы пока значительно чаще разочаровывают своих поклонников. Это, прежде всего, можно объяснить беспомощностью подопечных Мирчи Луческу в завершающей стадии атак. В этом аспекте киевляне демонстрируют стабильность, потому что очень редко угрожают владением оппонентов не только в УПЛ, но и на международной арене.

— На этой неделе наши гранды были задействованы в еврокубках, где горняки в Лиге чемпионов едва не стали авторами сенсации, упустив победу в компенсированное время над прославленным испанским "Реалом", а динамовцы в Лиге Европы умудрились потерпеть уже четвертое поражение подряд. По вашему мнению, сегодня можно ожидать каких-то изменений в составах дончан и киевлян?

— Вряд ли, хотя мне кажется, что "Шахтер" с Данилой Сиканом на острие атаки выглядел бы интереснее, чем с Лассиной Траоре. Однако последнее слово, конечно, будет за наставником “горняков” Игорем Йовичевичем. Также еще не известно, позволит ли состояние здоровья выйти на поле Марьяну Шведу. Дело в том, что Сикан и Швед мобильные, креативные исполнители и могли бы создать трудности для киевлян.

— Кстати, из-за участия в еврокубковых баталиях у динамовцев было меньше времени на восстановление и непосредственную подготовку к поединку с “Шахтером”. Вот почему киевляне обратились с просьбой перенести игру хоть на день, но номинальные хозяева согласия не дали. А Вы какого мнения на этот счет?

— Я не сторонник перемен в календаре.

— К сегодняшнему поединку соперники подошли с разным наследием: после стартового отрезка горняки оторвались от динамовцев на четыре очка. Заставит ли это столичную команду действовать с открытым забралом?

— Нет, думаю, что обе команды не будут рисковать, вся борьба за золото еще впереди, поэтому не стоит форсировать событий. Кстати, в последнее время дончане радуют самоотверженностью, чувствуется, что в команде хороший микроклимат и это помогает, особенно молодым игрокам, прогрессировать. Что касается динамовцев, то они стали выступать стабильнее, одержав три победы подряд в УПЛ. Но уровень их игры очень зависит от действий Виктора Цыганкова и Виталия Буяльского. Если сегодня дончанам удастся усложнить жизнь лидерам гостей, то у них появится больше шансов не пропустить и добиться положительного результата. Хотя я больше склоняюсь к тому, что в этой встрече будет зафиксирована ничья”, – сказал Маркевич.