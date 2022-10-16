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Андриевский: Залужный и Кулеба болеют Динамо. Мы не должны их подвести
Тем более в Украинском классическом
Офіційний сайт Динамо/Автор невідомий
Полузащитник "Динамо" Александр Андриевский поделился ожиданиями от матча против "Шахтера":
“ – Настроение позитивное. Нас ожидает очень серьезный соперник, потому подходим к игре только с боевым настроем.
– Если подводить итоги нашего выступления в Лиге Европы, почему не получилось выйти в плей-офф?
– Трудно сказать. Думаю, лучше всего на этот вопрос сможет ответить тренерский штаб. Есть моменты, повлиявшие на такой результат. Но не мы будем жаловаться, идем дальше.
– В преддверии матча с "Шахтером" было большое теоретическое занятие. Что узнали о сопернике, который обновился в межсезонье?
– У нас сегодня была теория и будет еще в день матча. Тренер указывает на ошибки и сильные стороны соперника. Мы все знаем о "Шахтере" и, думаю, что покажем это на поле.
– Класико будет отличаться по атмосфере от предыдущих матчей?
– Конечно, будет отличаться. Мы уже играли с "Шахтером" при пустых трибунах, когда были ковидные ограничения. Потому нам не привыкать. Но очень ждем, когда наши болельщики смогут вернуться на трибуны. Для нас, как и для всех фанатов, это особый матч, это дерби. Однако за него, как и за все остальные поединки, можно заработать три очка.
– Что можешь передать украинским героям, в честь которых недавно был праздник – День защитников и защитниц Украины?
– Прежде всего, хочется поблагодарить за то, что защищают нашу страну, отвоевывают ее независимость. Знаем, что скоро все наши территории будут деоккупированы. Большая благодарность и поздравление нашим защитникам, а также защитницам, ведь, насколько я знаю, в украинской армии около 30% женщин. Очень верим в наших военных, всем сердцем и душой с ними.
– Многие из первых лиц государства болеют за киевское "Динамо". Это добавляет большей мотивации играть за "бело-синих"?
– Конечно. Я видел Залужного с шевроном "Динамо" и Кулебу в динамовской экипировке. Потому мы должны не подводить их и стараться показывать это на поле”, – сказал Андриевский.
Отметим, что Александр в этом сезоне провел на поле 288 минут в восьми матчах.
Напомним, что "Шахтер" и "Динамо" встретятся сегодня, 16 октября, на "Арене Львов". Поединок запланирован на 17.00.
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