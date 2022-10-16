Игрок Кривбасса – об удалении против Миная: Арбитр отобрал мою мечту

Камерунский полузащитник "Кривбасса" Иван Дибанго прокомментировал продемонстрированную ему красную карточку в матче шестого тура УПЛ против "Минаю":

“Это первое удаление в моей карьере. Я был очень расстроен, но не понимал, за что. У меня была мечта не получать красные карточки, и теперь ее отобрали. Вышло так, что я подвел команду. Но в этих эпизодах я не играл грубо.

Я не наступал на ногу сопернику. Я не нарушал в том моменте. Но рефери решил по-другому. Во втором эпизоде ​​было обычное игровое столкновение. Я пытался добраться до мяча, когда игрок соперника уже проиграл мне борьбу. Он почти присел, поэтому его корпус и голова были очень низки, как раз на уровне моих рук.

Мне было очень досадно. Даже сейчас перед глазами этот эпизод. Когда арбитр потянулся в карман – меня сразу начало трясти. Он достал красную – и все. Ну, за что? Хотя я все отлично понимаю. Это жизнь, футбол.

Я впервые заплакал на футбольном поле. Первое удаление, еще и такое бессмысленное. Надеюсь, наказание не будет суровым. Верю в справедливость.

Без красных карточок играть можно. Мой пример - Филипп Лам, ни разу не получивший красную карточку. Это очень круто”, – сказал Дибанго.