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Игрок Кривбасса – об удалении против Миная: Арбитр отобрал мою мечту

Премьер-лига
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Очень эмоционально он воспринял этот эпизод

Игрок Кривбасса – об удалении против Миная: Арбитр отобрал мою мечту

УПЛ/Автор невідомий

Новина українською

Камерунский полузащитник "Кривбасса" Иван Дибанго прокомментировал продемонстрированную ему красную карточку в матче шестого тура УПЛ против "Минаю":

“Это первое удаление в моей карьере. Я был очень расстроен, но не понимал, за что. У меня была мечта не получать красные карточки, и теперь ее отобрали. Вышло так, что я подвел команду. Но в этих эпизодах я не играл грубо.

Я не наступал на ногу сопернику. Я не нарушал в том моменте. Но рефери решил по-другому. Во втором эпизоде ​​было обычное игровое столкновение. Я пытался добраться до мяча, когда игрок соперника уже проиграл мне борьбу. Он почти присел, поэтому его корпус и голова были очень низки, как раз на уровне моих рук.

Мне было очень досадно. Даже сейчас перед глазами этот эпизод. Когда арбитр потянулся в карман – меня сразу начало трясти. Он достал красную – и все. Ну, за что? Хотя я все отлично понимаю. Это жизнь, футбол.

Я впервые заплакал на футбольном поле. Первое удаление, еще и такое бессмысленное. Надеюсь, наказание не будет суровым. Верю в справедливость.

Без красных карточок играть можно. Мой пример - Филипп Лам, ни разу не получивший красную карточку. Это очень круто”, – сказал Дибанго.

Отметим, что матч против "Миная" состоялся еще неделю назад, но клуб взял комментарий у игрока только вчера.

Добавим, что для Дибанго встреча против “Миная” стала второй в его карьере за “Кривбасс”. Тогда он получил две желтых в первом тайме. За это камерунец пропустит один матч дисквалификации.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Минай Иван Дибанго
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