Капич: Я уже адаптировался в Кривбассе. Раньше работал с Вернидубмом, поэтому знаю его философию

Полузащитник "Кривбасса" Рифет Капич рассказал о матче с "Минаем" и о том, что уже адаптировался в команде:

"Для меня очень важно хорошо выступать за "Кривбасс" и помогать ему решать поставленные задачи. К сожалению, мы не сумели победить. Спасибо всем, кто меня поддержал в первом матче. Впереди много работы, и команда сделает все, чтобы первые победы пришли уже в ближайших встречах.

Думаю, я уже адаптировался здесь и хорошо влился в коллектив. Процентов на 90 это точно. Я работал с Юрием Вернидубом, потому знаю его требования и философию его игры. В команде меня приняли очень хорошо. Уже можно сказать, что чувствую себя в "Кривбассе" своем", - сказал футболист.