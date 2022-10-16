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Капич: Я уже адаптировался в Кривбассе. Раньше работал с Вернидубмом, поэтому знаю его философию
Игрок рад играть за криворожскую команду
Скриншот: канал Кривбасса на YouTube
Полузащитник "Кривбасса" Рифет Капич рассказал о матче с "Минаем" и о том, что уже адаптировался в команде:
"Для меня очень важно хорошо выступать за "Кривбасс" и помогать ему решать поставленные задачи. К сожалению, мы не сумели победить. Спасибо всем, кто меня поддержал в первом матче. Впереди много работы, и команда сделает все, чтобы первые победы пришли уже в ближайших встречах.
Думаю, я уже адаптировался здесь и хорошо влился в коллектив. Процентов на 90 это точно. Я работал с Юрием Вернидубом, потому знаю его требования и философию его игры. В команде меня приняли очень хорошо. Уже можно сказать, что чувствую себя в "Кривбассе" своем", - сказал футболист.
Напомним, Капич дебютировал за "Кривбасс" в матче 6-го тура УПЛ против "Миная" (0:0).
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