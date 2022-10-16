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Рух - Днепр-1: смотреть онлайн, прямая видео трансляция
Смотреть онлайн прямая видео трансляция матча Рух - Днепр-1, чемпионат Украины 16.10.2022
Фото - УПЛ / Автор невідомий
Вашему вниманию прямая видео трансляция матча "Рух" (Львов) - СК "Днепр-1". Команда Кучера еще не теряла очков, более того не пропустила ни одного гола. Но в этот раз днепряне будут играть на фоне непростого поединка против "Вадуца" в Лиге Конференций. Удастся ли "Руху" остановить лидера?
Украинская Премьер-лига. 7-й тур
16 октября. Львов. Стадион Украина. Начало 15:00
"Рух" - "Днепр-1"
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