Шахтер – Динамо: украинское Классическое без интриг

16 октября. 17.00 "Арена Львов"

Трансляция – Setanta Sports

Классическое противостояние УПЛ в реалиях 2022-го действительно превратилось в чисто украинское. Практически без легионеров "Шахтер" и "Динамо" пишут новую историю, и пока ярче она кажется у "горняков". Оранжево-черные в межсезонье пригласили в команду Игоря Йовичевича, собрали собственных воспитанников и сохранили опытных лидеров-украинцев. Этого оказалось достаточно, чтобы успешно стартовать в сезоне УПЛ и Лиги чемпионов. В чемпионате "горняки" идут вторыми, имея игру в запасе, а в еврокубках претендуют на выход в плей-офф ЛЧ и заставляют попотеть команды уровня "Реала" или "Лейпцига".

У "Динамо" дела гораздо хуже. Киевляне также вынуждены были проститься с легионерами, как Вербич, хотя в целом смогли сохранить основу и даже главного тренера. Мирча Луческу решил остаться и заверил, что готов работать с командой в любых условиях. Однако киевляне уже выдали один из худших стартов в чемпионате за всю историю, располагаясь на восьмой строчке турнирной таблицы после пяти туров, а в Лиге Европы проиграли все 4 стартовых поединка и потеряли шансы на евровесну.

Первое очное противостояние украинских грандов в этом сезоне почти не оставляет интриг.

Первый легальный букмекер и титульный партнер ФК "Шахтер" Parimatch Ukraine определил фаворитов поединка. Шансы киевлян на победу расценивают как 3.15 к 1, в то время как на общий успех "горняков" выставлен коэффициент 2.17. Ничью эксперты считают менее вероятной. Коэффициент на то, что команды разделят очки – 3.60. Самым ожидаемым является счет - 2:0.

На подготовку к поединку с "Динамо" у "Шахтера" было целых 5 дней. Свой матч против "Реала" (1:1) они сыграли еще во вторник, а вот киевляне свой поединок Лиги Европы против "Ренна" провели в четверг, и ввиду переезда во Львов на полноценное восстановление имели всего один день. Кроме того, лазарет "Динамо" пополнился. В матче с "Рухом" в прошлом туре УПЛ травмировался Денис Бойко. Его ждет операция и полгода реабилитации, а Киев остается только с одним голкипером, имеющим небольшой опыт игр на высшем уровне. Это Руслан Нещерет. 20-летний вратарь на неделе сыграл против "Ренна", пропустил гол, но в целом отыграл на уровне всей команды. К сожалению, объективно невысоком.

У "Шахтера" проблем с составом нет, поэтому стоит ожидать, что против "Динамо" выйдут сильнейшие.

Мирча Луческу пытался склонить свою бывшую команду к компромиссу и перенести игру на несколько дней, но своего не добился.

Учитывая все эти факторы, а еще обоюдное отношение команд друг к другу за время полномасштабной войны с поздравлениями и пожеланиями друг другу успеха в соцсетях, предстоящий матч не вызывает того же ощущения настоящего шахтерско-динамовского противостояния. Более того, клубы запустили совместный благотворительный сбор под слоганом "Рожденные соперниками – объединенные ради Украины". Все средства от продажи виртуальных билетов на матч пойдут на восстановление стадиона в Ирпене.

Однако другого Классического противостояния в УПЛ у нас пока нет, поэтому надеемся, что команды найдут мотивацию на настоящий бой и подарят болельщикам 90 минут качественного футбола. Продолжаем болеть за своих и заряжать на чемпионат твоей страны вместе с Parimatch Ukraine!