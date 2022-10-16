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Днепр-1 пропустил впервые за шесть матчей этого сезона УПЛ

Премьер-лига
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Валеф прервал свою сухую серию

Днепр-1 пропустил впервые за шесть матчей этого сезона УПЛ

Офіційний сайт Дніпра-1/Автор невідомий

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Лидер текущего чемпионата УПЛ "Днепр-1" впервые в этом сезоне пропустил гол. Произошло это в матче седьмого тура соревнования против “Руха”.

Львовяне открыли счет на 30-й минуте усилиями Алексея Довгого, который замкнул прострел Богдана Бойчука.

Таким образом, прервалась сухая серия голкипера днепрян Макса Валефа – он не пропускал 480 минут. Это абсолютный рекорд "Днепра-1".

Добавим, что первый тайм матча "Рух" - "Днепр-1" завершился вничью: Довбик сравнял счет. За текстовой трансляцией матча можно следить здесь.

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В статье: Рух (Львов) СК Днепр-1 Макс Валеф
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