Днепр-1 пропустил впервые за шесть матчей этого сезона УПЛ

Лидер текущего чемпионата УПЛ "Днепр-1" впервые в этом сезоне пропустил гол. Произошло это в матче седьмого тура соревнования против “Руха”.

Львовяне открыли счет на 30-й минуте усилиями Алексея Довгого, который замкнул прострел Богдана Бойчука.

Таким образом, прервалась сухая серия голкипера днепрян Макса Валефа – он не пропускал 480 минут. Это абсолютный рекорд "Днепра-1".

Добавим, что первый тайм матча "Рух" - "Днепр-1" завершился вничью: Довбик сравнял счет. За текстовой трансляцией матча можно следить здесь.