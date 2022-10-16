Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Днепр-1 пропустил впервые за шесть матчей этого сезона УПЛ
Валеф прервал свою сухую серию
Офіційний сайт Дніпра-1/Автор невідомий
Лидер текущего чемпионата УПЛ "Днепр-1" впервые в этом сезоне пропустил гол. Произошло это в матче седьмого тура соревнования против “Руха”.
Львовяне открыли счет на 30-й минуте усилиями Алексея Довгого, который замкнул прострел Богдана Бойчука.
Таким образом, прервалась сухая серия голкипера днепрян Макса Валефа – он не пропускал 480 минут. Это абсолютный рекорд "Днепра-1".
Добавим, что первый тайм матча "Рух" - "Днепр-1" завершился вничью: Довбик сравнял счет. За текстовой трансляцией матча можно следить здесь.
Популярное сейчас
- Интер готов заплатить за Малиновского 25 миллионов евро уже в январе – СМИ
- Шахтер - Динамо: где и когда смотреть матч УПЛ
- Джака: Зинченко сидел позади меня, говорил и говорил. Я подумал: "Когда ты уже остановишься?"
- Один из голкиперов Динамо расторг контракт с клубом
- Красотка дня. Очаровательная жена главной звезды-бомбардира Ренна. ФОТО
- Касильяс признался, что он гей, а потом удалил пост. Говорит, его взломали