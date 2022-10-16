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Артем Довбик забил за Днепр-1 в седьмом матче подряд

Премьер-лига
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(2 голосов)

Форвард вернул лидерство в гонке бомбардиров

Артем Довбик забил за Днепр-1 в седьмом матче подряд

Фото: СК Днепр-1

UA-Футбол
Новина українською

Форвард "Днепра-1" Артем Довбик, промолчав в нескольких первых матчах сезона, набрал незаурядную форму и перестал покидать поле без забитых голов. Вот и в поединке седьмого тура УПЛ Артем поразил ворота львовского "Руха".

На 45+1-й минуте Довбик реализовал пенальти, назначенный за фол против Артем Громова. Таким образом, счёт в поединке стал 1:1. За ходом поединка следите с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол >>>.

Для Довбика это уже седьмой результативный матч подряд. Шесть раз он отличился в четырех поединках УПЛ, что позволяет ему лидировать в гонке бомбардиров, Максим Прядун из "Металлиста" отстает на один результативный удар. В Лиге Конференций Артем забил дважды "Аполлону" и по одному разу в двух матчах с "Вадуцем". Добавим, что форвард также отдал три результативных передачи.

Добавим, что в общей сложности Довбик забил уже 32-й гол в рамках УПЛ. Он таким образом в рейтинге за все чемпионаты Украины опередил Артема Беседина.

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В статье: Артем Довбик СК Днепр-1
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