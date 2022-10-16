Рух - Днепр-1 2:3. Новые условия - прежний результат

Тот, кто хоть немного следит за украинским чемпионатом, знает, что в это воскресенье состоится главный матч полугодия - встреча "Шахтера" и "Динамо". Более погруженные в тему так же знают, что "классическое" могло не состояться в срок. По крайней мере об этом просил Мирча Луческу, говоря, что соперник отдыхал перед игрой на два дня больше. В принципе, по этой же логике могла быть перенесена и игра между "Рухом" и "Днепром-1". Днепряне, кто не знает, в четверг играли в Лиге Конференций (на два часа позже "Динамо"), а львовяне отдыхали с прошлых выходных. Но футбол полон несправедливости.

Ожидалось, что у лидера первенства могут возникнуть проблемы. Во-первых, как мы говорили выше, коллектив Кучера сейчас живет в непростом графике, чередуя игры в еврокубках и УПЛ. Для столь молодой команды и не самого опытного тренера - это испытание. Также нельзя забывать о тренерском опыте Леонида Кучука. Возможно, "Рух" под его крылом и не блистает, но футболисты четко знают как играть и куда бежать. Не так давно они обыграли "Зарю", которая так же шла на вершине УПЛ, да и в игре против "Шахтера" доставили фавориту немало трудностей.

Третья причина, намекавшая на интригу - состав "Днепра-1". В нем были лидеры (Адамюк, Довбик, Пихаленок), но в заявку попало всего два легионера, а скамейка запасных выглядела очень ограниченной. Куда после игры с "Вадуцом" исчезли Бланко, Бузанелло, Амаш и Балули - вопрос интересный, но не по адресу. В целом, как вы понимаете, игра должна была получится достаточно конкурентной, несмотря на пропасть между командами в таблице.

Собственно, это же мы и увидели на поле. "Рух" вполне неплохо смотрелся до перерыва, не косячил в обороне, а в атаке несколько раз сумел неплохо разбежаться. Один из эпизодов привел к голу. Активный Климчук здорово протащил мяч, нашел передачей Бойчука, а тот идеально отпасовал на Довгого. Алексей буквально пятью минутами ранее не реализовал супер момент, однако здесь был точен. Впервые за шесть туров кипер днепрян Валеф был вынужден доставать мяч из сетки своих ворот. Только пропустив в середине первого тайма "Днепр-1" начал включать скорость. Это привело к небольшой осаде штрафной соперника и она принесла плоды перед свистком на перерыв. Громов был сбит в чужой штрафной, а Артем Довбик идеально реализовал назначенный за фол на одноклубнике пенальти. 1:1. Десятый гол в сезоне для Артема.

Гости очень круто закончили первый тайм, но снова слабо начали второй. "Рух" же за 15 минут наоборот, смог перевести дыхание и снова принялся выбегать в опасные атаки. И снова это помогло выйти вперед. На сей раз атака правым флангом завершился прострелом от Ляха, рикошетом от Адамюка, а также идеальной ориентацией в пространстве от Таллеса. Бразилец круто подстроился под мяч, не оставив своим ударом шанса для Валефа. Казалось, что теперь все в руках "Руха" - нужно просто грамотно обороняться, а также продолжать быстро выбегать в контратаки. Однако в один момент карточный домик Кучука был разрушен. Фулбек Роман сфолил в центре, заработал вторую желтую, и с этого же стандарта пришел гол днепрян - Пихаленок подал, а Гуцуляк точно пробил. Такая вот двоечка, к которой "руховцы" были неготовы.

Последующие события были до жути предсказуемы. "Днепр-1" и в равных составах не особо стремился делиться мячом, а получив преимущество в плюс одного, стал методично расшатывать оборону львовян. Последние же прогнозируемо забыли и о прессинге, и о контратаках, но очень недурно смотрелись в обороне. Коллектив Кучера без особых проблем доводил сферу до чужого штрафного, однако дальше ничего не мог придумать. Не сильно помогло гостям и второе удаление у соперника. Слюсар, точно так же как и Роман, успел наиграть на два "горчичника", заставив свой клуб доигрывать в девять человек. И они почти справились, если бы не последняя минута... Уже на 90+5 навал днепрян принес успех, когда вышедший на замену Логинов точным ударом установил окончательный счет.

"Днепр-1" провел самый сложный матч в нынешнем сезоне, но результат от этого не изменился. У коллектива Кучера 18 балов после шести турах и уверенное лидерство. А "Рух" стоит просто похвалить за характер, они точно заслужили.

VBET-лига. 7-й тур

16 октября, Львов, стадион "Украина"

Рух - СК Днепр-1 2:3

Голы: Алексей Довгий 29, Таллес Бренер 52 - Артем Довбик 45+1 (пен.), Алексей Гуцуляк 59, Сергей Логинов 90+3

Рух: Юрий Панькив, Алексей Довгий, Юрий Климчук, Уив Соломон-Отабор (Василий Рунич 86), Богдан Бойчук, Роман Дидык, Таллес Бренер (Марьян Мысык 65), Марко Сапуга, Ростислав Лях, Виталий Роман, Денис Слюсар

СК Днепр-1: Макс Валеф, Владимир Адамюк (Александр Назаренко 55), Эдуард Сарапий, Артем Довбик, Алексей Гуцуляк, Артём Громов (Владимир Танчик 55), Руслан Бабенко, Сергей Горбунов, Валентин Рубчинский (Игорь Когут 67), Александр Сваток, Александр Пихаленок

Предупреждения: Виталий Роман 28, Денис Слюсар 39, Виталий Роман 58, Денис Слюсар 78 - Александр Сваток 14, Владимир Адамюк 38, Руслан Бабенко 46

Удаления: Виталий Роман 58, Денис Слюсар 78