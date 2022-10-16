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Гимн перед украинским Классическим исполнила Пташка из Азовстали

Премьер-лига
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Прекрасная защитница Украины

Гимн перед украинским Классическим исполнила Пташка из Азовстали

ФК "Шахтер" / Автор неизвестен

Новина українською

В рамках 7-го тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" играет против киевского "Динамо".

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Гимн перед "украинским Классическим" исполнила Катерина "Пташка" Полищук из Азовстали.

Напомним, Катерина принимала участие в героической обороне Мариуполя, которая длилась 86 дней. После чего "Пташка" вместе с другими защитниками попали в плен. 21-летнюю защитницу Украины освобидили из российского плена в конце сентября.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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