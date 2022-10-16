Интрига! Динамо выходит на второй тайм и сразу же сравнивает счет

В рамках 7-го тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" играет против киевского "Динамо" (2:1 - второй тайм).

То ли сейв Руслана Нещерета на последней минуте первого тайма, то ли установка главного тренера "бело-синих" Мирчи Луческу в перерыве сработали, но динамовцы вышли заряженными на вторые 45 минут и сразу же сумели сравнять счет.

Автором забитого мяча на 46-й минуте стал 20-летний Владислав Ванат, а голевую передачу отдал Виктор Цыганков.

Этот гол стал вторым в текущем сезоне УПЛ для Ваната.

Видео гола Ваната