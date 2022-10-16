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Интрига! Динамо выходит на второй тайм и сразу же сравнивает счет
Ванат после передачи Цыганкова поражает ворота "горняков"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 7-го тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" играет против киевского "Динамо" (2:1 - второй тайм).
То ли сейв Руслана Нещерета на последней минуте первого тайма, то ли установка главного тренера "бело-синих" Мирчи Луческу в перерыве сработали, но динамовцы вышли заряженными на вторые 45 минут и сразу же сумели сравнять счет.
Автором забитого мяча на 46-й минуте стал 20-летний Владислав Ванат, а голевую передачу отдал Виктор Цыганков.
Этот гол стал вторым в текущем сезоне УПЛ для Ваната.
Видео гола Ваната
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