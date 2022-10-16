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Мудрик забивает второй гол Шахтера. Донецкий клуб побеждает Динамо 2:1
Ассист у Судакова
shakhtar.com
Михаил Мудрик забил второй гол донецкого "Шахтера" в матче против киевского "Динамо". Теперь хозяева ведут в счете 2:1. Ассист на Мудрика сделал Георгий Судаков.
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