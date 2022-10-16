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Мудрик забивает второй гол Шахтера. Донецкий клуб побеждает Динамо 2:1

Премьер-лига
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(1 голосов)

Ассист у Судакова

Мудрик забивает второй гол Шахтера. Донецкий клуб побеждает Динамо 2:1

shakhtar.com

UA-Футбол
Новина українською

Михаил Мудрик забил второй гол донецкого "Шахтера" в матче против киевского "Динамо". Теперь хозяева ведут в счете 2:1. Ассист на Мудрика сделал Георгий Судаков.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик Георгий Судаков
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