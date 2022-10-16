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Динамо в меньшинстве. Арбитр встречи удалил Забарного с поля

Премьер-лига
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Динамовцам будет тяжело

Динамо в меньшинстве. Арбитр встречи удалил Забарного с поля

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 7-го тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" играет против киевского "Динамо" (2:1 - второй тайм).

Подопечные Мирчи Луческу вынуждены доигрывать поединок в меньшинстве. На 69-й минуте встречи центральный защитник "бело-синих" Илья Забарный получил прямую красную карточку и покинул поле "Львов Арены".

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Илья Забарный
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