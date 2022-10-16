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Динамо в меньшинстве. Арбитр встречи удалил Забарного с поля
Динамовцам будет тяжело
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 7-го тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" играет против киевского "Динамо" (2:1 - второй тайм).
Подопечные Мирчи Луческу вынуждены доигрывать поединок в меньшинстве. На 69-й минуте встречи центральный защитник "бело-синих" Илья Забарный получил прямую красную карточку и покинул поле "Львов Арены".
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