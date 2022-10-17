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Белый флаг Луческу, нейтрализация Холанда от Клоппа и чек-поинт для Барселоны. Аудиомнение #172

Премьер-лига
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Очередной уик-энд подошел к концу

Белый флаг Луческу, нейтрализация Холанда от Клоппа и чек-поинт для Барселоны. Аудиомнение #172

Фото: 1) Marca; 2) Шахтар; 3) Getty Images

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Обсуждаем главные поединки воскресенья, ох, их было много. Послушать выпуски Аудиомнения можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг подписывайтесь. На этих площадках вы также найдете и другие подкасты сайта UA-Футбол. Также заходите и комментируйте на платформе Galas.

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"Барселона" провалилась не только в обороне, но и в опорной зоне. Почему Вальверде – это как Холанд, но только в полузащите, как перестроился "Ливерпуль", а Гвардиола ничем не ответил. Разбор работы судей во всех трех матчах, ошибки Хави, жест Setanta Sports и День сурка для Луческу – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

Вы можете помочь украинской армии защищать нашу землю от оккупанта. Реквизиты для поддержки ВСУ – тут.

Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:57 – "Шахтер" – "Динамо" (3:1);

06:41 – "Реал" – "Барселона" (3:1);

18:31 – "Ливерпуль" – "Сити (1:0);

28:40 – Не попадайте в офсайд!

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В статье: Роберт Левандовский Мирча Луческу Серхио Бускетс Карим Бензема Арсенал (Лондон) Энди Кэрролл Хави Эрнандес Барселона Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Марк-Андре тер Штеген Ливерпуль Манчестер Сити Мохамед Салах Федерико Вальверде Андрей Лунин Вирджил ван Дейк Мануэль Аканджи Михаил Мудрик Телеканал Setanta Sports Эдер Милитао Эрлинг Холанд Подкаст Аудиомнение Владислав Ванат Дарвин Нуньес Подкасты UA-Футбол
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