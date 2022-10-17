Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Белый флаг Луческу, нейтрализация Холанда от Клоппа и чек-поинт для Барселоны. Аудиомнение #172
Очередной уик-энд подошел к концу
Фото: 1) Marca; 2) Шахтар; 3) Getty Images
Обсуждаем главные поединки воскресенья, ох, их было много. Послушать выпуски Аудиомнения можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг – подписывайтесь. На этих площадках вы также найдете и другие подкасты сайта UA-Футбол. Также заходите и комментируйте на платформе Galas.
"Барселона" провалилась не только в обороне, но и в опорной зоне. Почему Вальверде – это как Холанд, но только в полузащите, как перестроился "Ливерпуль", а Гвардиола ничем не ответил. Разбор работы судей во всех трех матчах, ошибки Хави, жест Setanta Sports и День сурка для Луческу – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.
Вы можете помочь украинской армии защищать нашу землю от оккупанта. Реквизиты для поддержки ВСУ – тут.
Таймкоды:
00:00 – Всем привет!
00:57 – "Шахтер" – "Динамо" (3:1);
06:41 – "Реал" – "Барселона" (3:1);
18:31 – "Ливерпуль" – "Сити (1:0);
28:40 – Не попадайте в офсайд!
Больше материалов автора ищите в этом Telegram-канале
Популярное сейчас
- Массовая драка. После матча Красников ударил гендиректора и футболиста Руха
- На*** ты меня ударил?! Красников и гендиректор Руха устроили перепалку после матча
- Шахтер - Динамо 3:1. Видео обзор украинского Классического
- Один из голкиперов Динамо расторг контракт с клубом
- Красотка дня. Очаровательная жена главной звезды-бомбардира Ренна. ФОТО
- Касильяс признался, что он гей, а потом удалил пост. Говорит, его взломали