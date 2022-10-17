Белый флаг Луческу, нейтрализация Холанда от Клоппа и чек-поинт для Барселоны. Аудиомнение #172

Обсуждаем главные поединки воскресенья, ох, их было много. Послушать выпуски Аудиомнения можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг – подписывайтесь. На этих площадках вы также найдете и другие подкасты сайта UA-Футбол. Также заходите и комментируйте на платформе Galas.

"Барселона" провалилась не только в обороне, но и в опорной зоне. Почему Вальверде – это как Холанд, но только в полузащите, как перестроился "Ливерпуль", а Гвардиола ничем не ответил. Разбор работы судей во всех трех матчах, ошибки Хави, жест Setanta Sports и День сурка для Луческу – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

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Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:57 – "Шахтер" – "Динамо" (3:1);

06:41 – "Реал" – "Барселона" (3:1);

18:31 – "Ливерпуль" – "Сити (1:0);

28:40 – Не попадайте в офсайд!