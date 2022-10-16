Первый удар по мячу в украинском Классическом сделал защитник Азовстали Дианов

В рамках 7 тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" обыграл киевское "Динамо" – 3:1.

Первое касание мяча в этой игре сделал морской пехотинец 36-й бригады и защитник "Азовстали" Михаил Дианов. Украинский боец вышел на поле в форме "горняков" с 36-м номером на спине и отдал передачу на Лассину Траоре.

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Напомним, Дианов был освобожден из российского плена в конце сентября.