Рух - СК Днепр-1 2:3. Обзор матча и видео голов

В рамках 7-го тура чемпионата Украины "Днепр-1" обыграл "Рух". Львовяне первыми открыли счет, но в итоги потеряли очки. Победу для днепрян вырвал Сергей Логинов - центральный защитник забил на 3-й компенсированной минуте к основному времени. Команда Александра Кучера продолжает свою победную серию и лидирует в турнирной таблице УПЛ. В свою очередь подопечные Леонида Кучука занимают 13-ю позицию.

VBET-лига. 7-й тур

16 октября, Львов, стадион "Украина"

Рух - СК Днепр-1 2:3

Голы: Алексей Довгий 29, Таллес Бренер 52 - Артем Довбик 45+1 (пен.), Алексей Гуцуляк 59, Сергей Логинов 90+3