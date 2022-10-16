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Рух - СК Днепр-1 2:3. Обзор матча и видео голов
Гол на 90+3 спасает победную серию днепрян
Фото: СК Днепр-1
В рамках 7-го тура чемпионата Украины "Днепр-1" обыграл "Рух". Львовяне первыми открыли счет, но в итоги потеряли очки. Победу для днепрян вырвал Сергей Логинов - центральный защитник забил на 3-й компенсированной минуте к основному времени. Команда Александра Кучера продолжает свою победную серию и лидирует в турнирной таблице УПЛ. В свою очередь подопечные Леонида Кучука занимают 13-ю позицию.
VBET-лига. 7-й тур
16 октября, Львов, стадион "Украина"
Голы: Алексей Довгий 29, Таллес Бренер 52 - Артем Довбик 45+1 (пен.), Алексей Гуцуляк 59, Сергей Логинов 90+3
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