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На*** ты меня ударил?! Красников и гендиректор Руха устроили перепалку после матча
Страсти продолжали кипеть и после финального свистка
На 3-й компенсированной минуте к основному времени "Днепр-1"
Но страсти не перестали кипеть даже после поединка. В частности, спортивный директор днепрян Евгений Красников устроил матерную перепалку с генеральным директором львовян Игорем Дедишиным.
Видео инцидента
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