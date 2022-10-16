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На*** ты меня ударил?! Красников и гендиректор Руха устроили перепалку после матча

Премьер-лига
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Страсти продолжали кипеть и после финального свистка

На*** ты меня ударил?! Красников и гендиректор Руха устроили перепалку после матча

Новина українською

На 3-й компенсированной минуте к основному времени "Днепр-1" вырвал победу у львовского "Руха", который играл в меньшинстве, в рамках 7-го тура УПЛ.

Но страсти не перестали кипеть даже после поединка. В частности, спортивный директор днепрян Евгений Красников устроил матерную перепалку с генеральным директором львовян Игорем Дедишиным.

Видео инцидента

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В статье: Евгений Красников Игорь Дедышин Рух (Львов) СК Днепр-1
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