На*** ты меня ударил?! Красников и гендиректор Руха устроили перепалку после матча

На 3-й компенсированной минуте к основному времени "Днепр-1" вырвал победу у львовского "Руха", который играл в меньшинстве, в рамках 7-го тура УПЛ.

Но страсти не перестали кипеть даже после поединка. В частности, спортивный директор днепрян Евгений Красников устроил матерную перепалку с генеральным директором львовян Игорем Дедишиным.

Видео инцидента