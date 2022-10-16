Луческу о 1:3 от Шахтера: Не могу сказать, что соперники доминировали над нами

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу на пресс-конференции после матча с "Шахтером" прокомментировал поражение со счетом 1:3. Коуч объяснил слабые выступления команды в последнее время, а также почему не играют летние новички.

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"Шахтер" заслужил победу. На фоне наших невероятных ошибок. "Шахтер" выглядел свежее, играл на более высоких скоростях, мы не могли подняться до такого уровня и уступали сопернику, прежде всего, в скорости. Но игра была равной до определенного момента, пока мы не потеряли соперника при подаче углового, когда пропустили гол. Были еще подобные моменты. К примеру, эпизод с пенальти в наши ворота. Вот эти моменты, отсутствие концентрации, позволили сопернику забивать голы. Руслан [Нещерет] - молодец, вытащил пенальти, а потом хорошим было начало второго тайма - мы сравняли счет. Но буквально через минуту пропустили выпад соперника. Мудрик вклинился внутрь, он делает это хорошо, там должна была быть страховка. В первом тайме мы справлялись с такими проходами Мудрика, но после перерыва потеряли его и сразу получили гол. Удаление тоже произошло на фоне наших ошибок. Вратарь и защитники должны в том эпизоде ​​"прочитать" ситуацию. Ошибки приводят к головам, а голы – это победа. Все те ошибки, за которые нас наказал соперник, для меня недопустимы. Мне, например, непонятно, как Забарный мог так поступать в эпизоде, который привел к его удалению. Ему нужно было играть проще. Правда, мое мнение: судьи могли ограничиться и желтой карточкой. После того как счет стал 2:1, "Шахтер" стал полностью контролировать ход игры. Мы суетились, спешили, да еще и в меньшинстве находились. Я не видел уверенности в действиях моих подопечных".

Как будете настраивать команду на следующий матч, с "Металлистом"?

"Нужно провести определенную ротацию. Завтра рано утром мы уезжаем в Киев. По приезду нужно будет сделать по отношению к тому, кто самый свежий — эти исполнители и сыграют с "Металлистом". У нас будет хоть один полноценный тренировочный день. А то мы, в сущности, не тренируемся сейчас, а только катаемся. Кроме восстановительных мероприятий отсутствуют плановые тренировки, позволяющие поддерживать кондиции. Буяльского, Цыганкова и Сидорчука я накануне вообще освободил от тренировок. Надеюсь, к четвергу ребята восстановятся. Свежие выйдут в составе на матч с "Металлистом".

По какой причине не играют новички команды? Лонвейк, Перрис, Диалло?

"Я их вижу каждый день на тренировках, и вижу, что они пока не готовы играть. Они должны узнать партнеров, команду. Трудно проводить эксперименты уже через несколько дней после того, как новые игроки прибыли в команду. Они должны адаптироваться к команде, а команда должна адаптироваться к ним".

Вы сказали, что "Динамо" проигрывало по скорости "Шахтеру". А раньше ваша команда проигрывала по скорости "Ренну", "Фенербахче". Почему так происходит? Не хотите ли извиниться перед болельщиками "Динамо" за такую ​​игру?

"Я наоборот подбадриваю игроков, стараюсь поднять их нравственный дух. Понимаю, что вы имеете в виду, но нужно также входить в положение постоянно разъезжающей команды, меняющей поля, страны, гостиницы. Это отражается на состоянии команды, футболистов. Кроме того, я не могу сказать, что соперники доминировали над нами в проигранных матчах, не могу сказать, что у них было большое преимущество. Преимуществом были голы, подражавшие наши индивидуальные ошибки. Именно они приводили к головам и нашим поражениям. И ничего не изменится – те же переезды будут, автобусы, самолеты. Трудно в таких условиях сохранить концентрацию, моральное состояние команды. Особенно на фоне неудачных матчей Все изменилось после вылета от "Бенфики". Пришло опустошение. И дальше неудачи пошли по очереди. Как будто что-то порвалось в нашей игре. Но мы все равно не уступали: детали решали исход матчей. То же касается и сегодняшней игры. Нужно психологически приподнять детей. Нас ждут новые матчи — в четверг, воскресенье. Надеюсь, вернувшись в Киев, команда более качественно подготовится к этим двум играм. В том числе психологически".

Что сказали Игорь и Григорий Суркисы в раздевалке после сегодняшнего матча?