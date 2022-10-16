Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Луческу о 1:3 от Шахтера: Не могу сказать, что соперники доминировали над нами
Главный тренер Динамо о поражении в Класичному
Фото: ФК Динамо Киев
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу на пресс-конференции после матча с "Шахтером" прокомментировал поражение со счетом 1:3. Коуч объяснил слабые выступления команды в последнее время, а также почему не играют летние новички.
- Все самые яркие моменты матча Шахтер - Динамо доступны в режиме Live в нашем Telegram
"Шахтер" заслужил победу. На фоне наших невероятных ошибок. "Шахтер" выглядел свежее, играл на более высоких скоростях, мы не могли подняться до такого уровня и уступали сопернику, прежде всего, в скорости. Но игра была равной до определенного момента, пока мы не потеряли соперника при подаче углового, когда пропустили гол.
Были еще подобные моменты. К примеру, эпизод с пенальти в наши ворота. Вот эти моменты, отсутствие концентрации, позволили сопернику забивать голы.
Руслан [Нещерет] - молодец, вытащил пенальти, а потом хорошим было начало второго тайма - мы сравняли счет. Но буквально через минуту пропустили выпад соперника. Мудрик вклинился внутрь, он делает это хорошо, там должна была быть страховка.
В первом тайме мы справлялись с такими проходами Мудрика, но после перерыва потеряли его и сразу получили гол. Удаление тоже произошло на фоне наших ошибок. Вратарь и защитники должны в том эпизоде "прочитать" ситуацию. Ошибки приводят к головам, а голы – это победа.
Все те ошибки, за которые нас наказал соперник, для меня недопустимы. Мне, например, непонятно, как Забарный мог так поступать в эпизоде, который привел к его удалению. Ему нужно было играть проще. Правда, мое мнение: судьи могли ограничиться и желтой карточкой.
После того как счет стал 2:1, "Шахтер" стал полностью контролировать ход игры. Мы суетились, спешили, да еще и в меньшинстве находились. Я не видел уверенности в действиях моих подопечных".
Как будете настраивать команду на следующий матч, с "Металлистом"?
"Нужно провести определенную ротацию. Завтра рано утром мы уезжаем в Киев. По приезду нужно будет сделать по отношению к тому, кто самый свежий — эти исполнители и сыграют с "Металлистом". У нас будет хоть один полноценный тренировочный день. А то мы, в сущности, не тренируемся сейчас, а только катаемся.
Кроме восстановительных мероприятий отсутствуют плановые тренировки, позволяющие поддерживать кондиции. Буяльского, Цыганкова и Сидорчука я накануне вообще освободил от тренировок. Надеюсь, к четвергу ребята восстановятся. Свежие выйдут в составе на матч с "Металлистом".
По какой причине не играют новички команды? Лонвейк, Перрис, Диалло?
"Я их вижу каждый день на тренировках, и вижу, что они пока не готовы играть. Они должны узнать партнеров, команду. Трудно проводить эксперименты уже через несколько дней после того, как новые игроки прибыли в команду. Они должны адаптироваться к команде, а команда должна адаптироваться к ним".
Вы сказали, что "Динамо" проигрывало по скорости "Шахтеру". А раньше ваша команда проигрывала по скорости "Ренну", "Фенербахче". Почему так происходит? Не хотите ли извиниться перед болельщиками "Динамо" за такую игру?
"Я наоборот подбадриваю игроков, стараюсь поднять их нравственный дух. Понимаю, что вы имеете в виду, но нужно также входить в положение постоянно разъезжающей команды, меняющей поля, страны, гостиницы. Это отражается на состоянии команды, футболистов.
Кроме того, я не могу сказать, что соперники доминировали над нами в проигранных матчах, не могу сказать, что у них было большое преимущество. Преимуществом были голы, подражавшие наши индивидуальные ошибки. Именно они приводили к головам и нашим поражениям.
И ничего не изменится – те же переезды будут, автобусы, самолеты. Трудно в таких условиях сохранить концентрацию, моральное состояние команды. Особенно на фоне неудачных матчей
Все изменилось после вылета от "Бенфики". Пришло опустошение. И дальше неудачи пошли по очереди. Как будто что-то порвалось в нашей игре. Но мы все равно не уступали: детали решали исход матчей. То же касается и сегодняшней игры.
Нужно психологически приподнять детей. Нас ждут новые матчи — в четверг, воскресенье. Надеюсь, вернувшись в Киев, команда более качественно подготовится к этим двум играм. В том числе психологически".
Что сказали Игорь и Григорий Суркисы в раздевалке после сегодняшнего матча?
"Все, что происходит в раздевалке, – это наши внутренние дела. Все это остается в коллективе".
Популярное сейчас
- Рух - Днепр-1: смотреть онлайн, прямая видео трансляция
- Реал Мадрид - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
- Шахтер - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 16 октября 2022
- Динамо может получить приличную сумму за пребывание своего игрока на ЧМ-2022
- Бурят-мародер украл камеру наблюдения в Лимане и теперь она ведет прямой эфир из их дома. ФОТО
- Вы что, голодные все? Алиев записал гневное видео о пробках из-за Макдональдса. ВИДЕО
Новости по теме
- 09:03 Прогнозы на футбол Шахтер - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 16 октября 2022
- 12:11 Украинские Оказывается, грамотный менеджмент помогает не зайти в тупик. С чем Шахтер и Динамо подходят к дерби
- 23:07 Украинские Луческу: Шахтер не был в такой ситуации, как мы, когда начали бомбить Львов и другие города