Кучер: Легионеры побоялись поехать на матч во Львов из-за угрозы для их жизни

Главный тренер СК "Днепр-1" Александр Кучер прокомментировал вырванную на 90+3 минуте победу над львовским "Рухом" в матче 7-го тура УПЛ.

– Мы играли сегодня против команды, которая очень хорошо обороняется и хорошо действует на контратаках, поэтому нам было тяжело. Но мы одержали волевую победу – все ребята молодцы! Они отдали все силы, забили победный гол, и я хочу их поблагодарить за их характер – молодцы!

– Игра получилась очень эмоциональной. Почему, на ваш взгляд?

– Команда соперника очень агрессивно играла в обороне, были удаления, а это все дает много эмоций. Потому такой матч и получился.

– Почему сегодня не было многих легионеров (прим. - ранее была информация, что 5 легионеров отказались выходить на эту игру)?

– Там разные были причины. Кому-то нужно было сделать паспорт, а у других переживали семьи из-за ситуации в Украине, боялись угрозы их жизни, поэтому некоторые побоялись поехать на игру.

– Что теперь будет дальше с этой ситуацией?

– Они должны присоединиться к нам в Ужгороде, где мы с ними и будем разговаривать.

– В конце матча вы выпустили Логинова, являющегося центральным защитником. Почему был выбор?

– Конечно, выбор был осознанный. Соперник полностью вошел в свою штрафную, и нам там нужны были высокие ребята. Мы выпустили Сергея – нашего джокера, скажем так, и он нам дал сегодня результат, за что мы его очень благодарим – он молодец! В общем, все ребята, вышедшие на замены, усилили игру. Сейчас мы набрали три очка и будем двигаться дальше. Как бы нам тяжело ни было, но в каждом матче будем стараться побеждать.