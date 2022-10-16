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Кучер: Все ребята, вышедшие на замены, усилили игру
Коуч днепрян о победе над львовянами
uafc.org.ua
Главный тренер СК "Днепр-1" Александр Кучер прокомментировал
– Мы играли сегодня против команды, которая очень хорошо обороняется и хорошо действует на контратаках, поэтому нам было тяжело. Но мы одержали волевую победу – все ребята молодцы! Они отдали все силы, забили победный гол, и я хочу их поблагодарить за их характер – молодцы!
– Игра получилась очень эмоциональной. Почему, на ваш взгляд?
– Команда соперника очень агрессивно играла в обороне, были удаления, а это все дает много эмоций. Потому такой матч и получился.
– Почему сегодня не было многих легионеров?
– Там разные были причины. Кому-то нужно было сделать паспорт, а у других переживали семьи из-за ситуации в Украине, боялись угрозы их жизни, поэтому некоторые побоялись уехать на игру.
– Что теперь будет дальше с этой ситуацией?
– Они должны присоединиться к нам в Ужгороде, где мы с ними и будем разговаривать.
– В конце матча вы выпустили Логинова, являющегося центральным защитником. Почему был выбор?
– Конечно, выбор был осознанный. Соперник полностью вошел в свою штрафную, и нам там нужны были высокие ребята. Мы выпустили Сергея – нашего джокера, скажем так, и он нам дал сегодня результат, за что мы его очень благодарим – он молодец! В общем, все ребята, вышедшие на замены, усилили игру. Сейчас мы набрали три очка и будем двигаться дальше. Как бы нам тяжело ни было, но в каждом матче будем стараться побеждать.
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