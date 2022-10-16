Йовичевич – о победе Шахтера: Это следствие огромной работы. Нельзя нажать кнопку и обыграть Динамо

Главный тренер донецкого "Шахтера" Игорь Йовичевич прокомментировал победу своей команды над киевским "Динамо" со счетом 3:1.

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"Счастлив и горд командой — она не останавливается, продолжает оставаться голодной и готовой к новым вызовам Футбол принадлежит футболистам. Они принимают решение на футбольном поле. А я могу только гордиться ими. Они дают мне стимул, вдохновение работать еще сильнее. Это мое первое "классико". Моей мечтой всегда было побеждать грандов. И когда я тренировал Карпаты, и когда я тренировал Днепр-1. Сегодня победила самая лучшая команда. Это должно придать нам уверенность, но не самоуверенность".

Это ваша первая победа над Луческу. Насколько это важно для вас?

"Может быть, мой ответ вас не устроит. Сегодня играли не Йовичевич и Луческу, сегодня играли "Шахтер" и "Динамо". Я счастлив и горд, что тренирую такую ​​команду. А Луческу – топ тренер. Как молодому тренеру мне хочется добиться таких результатов, каких добился он. Я должен его уважать. Стараюсь брать что-нибудь от каждого тренера. Луческу уже помог мне реализовать себя как тренера".

"Шахтер" сейчас на пике формы?

"Я не верю в пик формы. Ты должен всегда быть готов давать максимум. Сегодняшний результат – следствие огромной работы, умноженной на талант и голод к победам. Нельзя нажать кнопку и обыграть "Динамо".

Сегодня "Шахтер" снова победил, но при этом не имел преимущества в плане контроля мяча.

"Не хочу быть рабом контроля мяча, не хочу быть рабом одной схемы, одного стиля. Стиль – это команда, которая бьется за результат. Команда должна быть звездой. А контроль мяча вообще не показатель того, что команда хорошо играет".

Почему сегодняшний матч не сыграли в Кракове или Лондоне?