Прекрасный Мудрик и главный форвард Металлиста. Символическая сборная седьмого тура УПЛ

Позади очередной тур УПЛ. Его нельзя назвать полноценным, поскольку одна игра была сыгранна еще в августе, в то время как два поединка были перенесены на более поздние сроки. Итого, пять встреч, которые подарили немалое количество впечатлений, и лишь в одном поединке было забито менее четырех голов. Во главе, естественно, стоит первое "классическое" сезона, в котором победу одержал донецкий "Шахтер".

UA-Футбол не забывает о своих обязанностях и составляет очередную сборную тура по итогам очередных матчей. На этот раз мы делаем упор на традиционную схему 4-4-2 с яркими крайними полузащитники и атакующими фулбеками.

Вратарь - Орест Костик, "Металлист"

Кипер харьковского клуба получил путь в основу только после травмы опытного Рыбки, однако пока он не заставляет в себе сомневаться. Да, в игре против "Ворсклы" молодой вратарь пропустил дважды, но здесь скорее вопросы к обороне. Если бы не 3-4 крепких сейва, "Металлист" бы вряд ли зацепился за очки.

Правый защитник - Владимир Танчик, "Днепр-1"

В достаточно голевом туре тяжело отыскать защитников, а потому делаем ставки на тех, кто сыграл ярко. "Днепр-1" провел очень тяжелый матч против "Руха", но все же вырвал победу. Танчик появился на поле в середине второго тайма при счете 1:2 и стал свидетелем двух забитых. Своей энергией он взбодрил правый фланг команды, проведя достойные полчаса.

Центральный защитник - Андрей Бусько, "Львов"

В своем клубе Андрей играет на позиции правого центрального защитника, хотя по жизни он фулбек. Мы поставим его на позицию чистого центрбека, хотя он больше запомнился как представитель атаки. "Львов" смял "Металлист 1925" во втором тайме очного матча, а Бусько стал одним из героев. Именно навес капитана привел к решающему автоголу харьковчан и ничейному счету в игре.

Центральный защитник - Олег Горин, "Минай"

Коллектив Шарана во втором туре кряду берет один бал и во втором туре кряду неплохо смотрится в обороне. Если из-за дисквалификации 22-летний Горин не играл против "Кривбасса", то против "Вереса" мы увидели Олега во всей красе. В еще не самом зрелом возрасте он отлично управляет обороной и уже проявляет лидерские качества.

Левый защитник - Александр Каплиенко, "Металлист"

Во втором туре подряд фулбек харьковчан забивает важнейший гол и во втором туре кряду оказывается в нашей сборной. Совпадение? В целом, здесь он оказался не только из-за точного удара. На протяжении всей игры Каплиенко неплохо подключался к атакам команды, делал забегания за спину, а также нес опасность во время стандартов. "Ворскле" было не просто играть против настырного защитника.

Правый полузащитник - Ростислав Русин, "Металлист 1925"

Еще в прошлом туре футболист харьковчан был готов к нашей сборной, но пролетел из-за жесткой конкуренции. Время отдавать долги. Ростислав снова забил, причем еще как - в стиле Арьена Роббена принял мяч, подработал под левую и дал в дальний угол. Параллельно с этим он неплохо подключался к атакам в первом тайме, а также старался помогать защитникам во втором.

Центральный полузащитник - Артем Бондаренко, "Шахтер"

"Горняки" переиграли "Динамо" в главном матче тура, при этом доминируя в каждой из линий. В центре поля очередной классный матч этого сезона провел Артем Бондаренко. Воспитанник "горняков" отвечал за продвижение мяча вперед, а также за длинные кроссы, адресатами которых выступали Мудрик и Зубков.

Центральный полузащитник - Алексей Довгий, "Рух"

Иногда можно пойти на компромисс и поощрить игрока проигравшей команды. Довгому было непросто найти себя после перехода со "Львова" в "Рух", но в игре против днепрян проявились его лучшие качества. Во-первых, отличная игра без мяча (особенно во втором тайме после удалений). Во-вторых, Алексей в стиле Леона Горетцки любит подключаться вторым темпом в штрафную, благодаря чему и смог забить свой дебютный гол за новый коллектив.

Левый полузащитник - Михаил Мудрик, "Шахтер"

Нельзя однозначно говорить, что Мудрик окончательно стал лидером "Шахтера", но против "Динамо" был его бенефис. Михаил подал ключевой угловой в первом тайме, когда "горняки" повели в счете. Михаил забил сам вскоре после пропущенного, вернув веру в свои силы. Наконец именно Михаил ускорился во время третьего взятия ворот, а после идеально покатил на пустые Сикану. Ну и по мелочи, именно Михаил заработал пенальти, который не реализовал Траоре.

Центральный нападающий - Максим Прядун, "Металлист"

Харьковчане идут на третьем месте, несмотря на потерю всех легионеров. Браво. Во многом такие показатели связанны с игрой Прядуна, который несколько раз на своих плечах тащил "Металлист" к победе. Против "Ворсклы", к примеру, 25-летний игрок сам забил дважды, а также отдал голевую передачу, поучаствовав во всех голах своей команды. Всего в сезоне на его счету семь результативных действий.

Центральный нападающий - Даниил Сикан, "Шахтер"

Кто-то может не согласиться, но юный чемпион мира идеально заменил Траоре, показав свою полезность за полчаса игрового времени. Даниил успел не только забить сам, но и заработать удаление для Забарного, подкараулив ошибку последнего. В целом последний месяц Сикан проводит на одном дыхании, показывая, что заслуживает место в основе "горняков".

Главный тренер - Игор Йовичевич, "Шахтер"

Практически всегда победитель центрального матча тура получает наше признание. Сейчас двух мнений быть не должно. Йовичевич грамотно подготовил "Шахтер" как к центральной игре тура, так и к сезону в целом. "Горняки" были сильнее "Динамо" и заслуженно идут на втором месте в таблице, лишь немного уступая "Днепру-1". Кажется, что руководство дончан сделало правильный выбор.