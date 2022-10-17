Сикан: Удаление Забарного было спорным, но пошло нам на пользу

Нападающий "Шахтера" Даниил Сикан поделился эмоциями от победы над "Динамо" (3:1) в рамках 7-го тура УПЛ.

– Для нас "Классическое" закончилось радостью, мы победили. Благодарю команду за то, что отдавались на поле на все 100%. Победу, думаю, заслужили.

– Как прокомментируешь эпизод с красной карточкой Забарного?

– Спорное решение, арбитр решил дать красную карточку. Это пошло нам на пользу, мы добились положительного результата.

– Досадно, чтобы лично тебя лишили возможности выйти 1 на 1 и забить?

– Я даже не могу сказать… Конечно, немного сбивает, потому что мог быть чистый выход 1 на 1, чтобы забить еще один гол. Но красная карточка помогла нам в игре, мы начали больше контролировать мяч.

– Что значит для тебя твой гол?

– Это моя работа, работа нападающего – быть там в штрафной и ждать своего момента.

– Твой гол – результат скорости или того, что соперник был в меньшинстве?

– То, что они остались в меньшинстве, сыграло свою роль. Мы хорошо действовали в атаке, пас за спину на Мишу, мы знаем о его скорости, воспользовались этим.

– Что в раздевалке было после матча?

– Просто все радовались и наслаждались победой.

– К вам заходил герой "Азовстали" Михаил Дианов.

– Это тема для всех важна. Для нас это была мотивация. Видим, кто на самом деле герой нашей страны и на кого нужно равняться. Не только нам, но и молодому поколению. Спасибо всем, кто там был, и кто сейчас там находится, – сказал Сикан.