Пихаленок: Соперники настраиваются на Днепр-1 уже иначе

Полузащитник "Днепра-1" Александр Пихаленок прокомментировал победу над "Рухом" (3:2) в рамках 7-го тура УПЛ.

– Матч получился очень эмоциональным, прямо с первых минут. Ожидали такого?

– Да, ожидали, ведь с "Рухом" всегда такие матчи получаются. С первой минуты мы все знали, что будет очень тяжелый матч.

– Два последних матча команда проводит пусть и против непохожих соперников, но вынуждена преодолевать очень насыщенную оборону. Какие в связи с этим возникают сложности, и за счет чего удалось вырвать победы в обеих играх на последних минутах?

– С "Вадуцем" игра была немного другой – там у них было много моментов, а мы использовали свои. Сегодня было где-то наоборот – моменты создавали мы, не забивали, а вот соперник использовал свои шансы. Но мы сражались до последней минуты и, Слава Богу, выиграли эту игру и завоевали три очка.

– На этой неделе можно сконцентрироваться на чемпионате, ведь в евробкубках наступила пауза. Как чувствуете себя на первом месте?

– Чувствуем себя очень хорошо (улыбается), но уже через два дня игра с "Ингульцем", и нужно нам восстановиться и снова играть на победу. Хотя, опять же, ожидаем очень тяжелую игру.

– Чувствуете, что на "Днепр-1" сейчас соперники уже по-другому настраиваются, чем в начале чемпионата?

– Да, конечно. Можно сказать, что с каждым туром соперники все больше и больше разбирают и настраиваются уже иначе. Нам же хочется, в свою очередь, поблагодарить ВСУ за все, что они делают. За то, что они освобождают нашу страну от этих орков, которые терроризируют Украину, так что очень благодарим ВСУ, - подытожил Пихаленок.