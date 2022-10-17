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Пихаленок: Соперники настраиваются на Днепр-1 уже иначе
Хавбек днепрян прокомментировал победу над "Рухом"
Фото: scdnipro1.com.ua
Полузащитник "Днепра-1" Александр Пихаленок прокомментировал победу над "Рухом" (3:2) в рамках 7-го тура УПЛ.
– Матч получился очень эмоциональным, прямо с первых минут. Ожидали такого?
– Да, ожидали, ведь с "Рухом" всегда такие матчи получаются. С первой минуты мы все знали, что будет очень тяжелый матч.
– Два последних матча команда проводит пусть и против непохожих соперников, но вынуждена преодолевать очень насыщенную оборону. Какие в связи с этим возникают сложности, и за счет чего удалось вырвать победы в обеих играх на последних минутах?
– С "Вадуцем" игра была немного другой – там у них было много моментов, а мы использовали свои. Сегодня было где-то наоборот – моменты создавали мы, не забивали, а вот соперник использовал свои шансы. Но мы сражались до последней минуты и, Слава Богу, выиграли эту игру и завоевали три очка.
– На этой неделе можно сконцентрироваться на чемпионате, ведь в евробкубках наступила пауза. Как чувствуете себя на первом месте?
– Чувствуем себя очень хорошо (улыбается), но уже через два дня игра с "Ингульцем", и нужно нам восстановиться и снова играть на победу. Хотя, опять же, ожидаем очень тяжелую игру.
– Чувствуете, что на "Днепр-1" сейчас соперники уже по-другому настраиваются, чем в начале чемпионата?
– Да, конечно. Можно сказать, что с каждым туром соперники все больше и больше разбирают и настраиваются уже иначе. Нам же хочется, в свою очередь, поблагодарить ВСУ за все, что они делают. За то, что они освобождают нашу страну от этих орков, которые терроризируют Украину, так что очень благодарим ВСУ, - подытожил Пихаленок.
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