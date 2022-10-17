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"Это чисто наш мужской характер". Защитник Днепра-1 – о победе над Рухом
Днепряне вырвали победу на последних секундах
Фото: scdnipro1.com.ua
Автор победного гола "Днепра-1" в матче 7-го тура чемпионата Украины по футболу против "Руха" (3:2) Сергей Логинов поделился эмоциями после поединка.
– Игра против "Руха" получилась очень эмоциональной, и главный всплеск был на последней минуте вместе с твоим голом. Какие впечатления после матча?
– Спасибо за поздравление. Мы готовились к такой игре, знали, что будет тяжело. После нашего удачного старта в чемпионате каждая команда настраивается на нас очень серьезно. Поэтому еще раз поблагодарю за поздравление с победой и голом.
– Ты в этом сезоне мало времени проводишь на поле. Как вообще себя чувствуешь и что чувствовал, когда тебя бросили спасать команду за несколько минут до завершения игры?
– Так складывается в этом сезоне, сколько дают времени столько я и играю. Но я каждый день много работаю, чтобы получить свой шанс. И я считаю, что сегодня Бог меня наградил за это таким результатом, ведь я сумел принести команде очень важную победу. Конечно, я очень рад, тем более что сегодня моей дочери исполняется три года, поэтому мне очень хотелось выйти на поле именно сегодня и так все сложилось, что вышел и сумел забить победный гол. Этот гол я посвящаю своей семье и дочери.
– Второй матч подряд команда вырывает победу на последних минутах и секундах игры. Это просто совпадение или о чем-то говорит?
– Я считаю, что это чисто наш мужской характер, потому что мы до финального свистка верим в нашу победу. Так оно и вышло.
– То, что у команды прервалась сухая серия огорчает, или все-таки три очка важнее?
– Конечно, пропускать нежелательно, но так сложилась ситуация. Так что главное, что мы победили и теперь двигаемся дальше.
– Сейчас перерыв в евроокубках и есть возможность сконцентрироваться на играх в чемпионате. Есть ли вообще для команды проблема участия в двух турнирах в напряженном графике?
– Для нас это первый опыт, когда мы играем в еврокубках, поэтому сейчас мы к этому привыкаем. Я считаю, что уже достаточно матчей сыграли в Европе, чтобы спокойно играть в таком ритме. Я не вижу никаких моментов, которые могут нам мешать. У нас есть обойма хороших футболистов, есть определенная ротация, поэтому я здесь не вижу проблем, - сказал Логинов.
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