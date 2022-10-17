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Победный матч с Динамо стал юбилейным для лидера Шахтера

Премьер-лига
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Тарас Степаненко провел 450-й поединок в карьере

Победный матч с Динамо стал юбилейным для лидера Шахтера

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

В центральном матче 7-го тура УПЛ донецкий "Шахтер" уверенно одолел киевское "Динамо" со счетом 3:1. В этой игре участие принял полузащитник "горняков" Тарас Степаненко, для которого эта игра стала 450-й на клубном уровне.

В чемпионатах Украины хавбек провел 321 игру, в Кубке Украины - 33, еврокубках - 85 и 11 в Суперкубке, сообщает официальный сайт УПЛ. В составе запорожского "Металлурга" Тарас отыграл 83 матча, тогда как за "Шахтер" - 367.

В текущем сезоне Тарас сыграл в составе донецкого клуба 10 матчей во всех турнирах, без результативных действий.

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В статье: Тарас Степаненко Шахтер (Донецк)
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Источник:
УПЛ

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