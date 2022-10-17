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"Мы с Дедышиным всегда то ссоримся, то миримся". Красников - о драке с гендиректором Руха
Он не видит большой проблемы в произошедшем
Фото: scdnipro1.com.ua
Спортивный директор "Днепра-1" Евгений Красников прокомментировал потасовку с генеральным директором "Руха" Игорем Дедышином после матча УПЛ.
– Он ко мне подбежал после матча и начал показывать на телефоне видео, где наш футболист якобы толкнул игрока "Руха". Я подумал сначала, он говорит о пенальти, но там был какой-то другой эпизод. В итоге мы поругались, потолкались и разошлись. Дракой я это назвать не могу, так – небольшая потасовка.
– Общались с Дедышиным после того, как улеглись страсти?
– Да, мы потом пообщались. Руки не пожали, но разошлись нормально. Ничего сверхъестественного не произошло, сами разберемся. С Дедышиным мы знакомы 100 лет, и все это время – то ссоримся, то миримся. Никаких претензий у меня к нему нет. Он видит по-своему эпизод, а я вижу по-своему. То, что произошло после матча – всего лишь эмоции, - заявил Красников.
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