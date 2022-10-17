Металлист сыграет с Динамо и Днепром-1, тяжелые матчи Барсы. Расписание футбола на 17-23 октября

UA-Футбол собрал для вас подборку самых интересных матчей, которые стоит посмотреть в течение недели – с 17 по 23 октября. Матчи, которые уже состоялись, будут удаляться из списка

Понедельник, 17 октября

Жозе Моуриньо попытается вернуть свою команду на четвертое место, для этого нужно переиграть плетущуюся последней "Сампдорию". В Испании соседи по турнирной таблице "Осасуна" и "Вильярреал" попытаются прервать свои серии без побед.

"Сампдория" – "Рома". Серия А. 19:30. MEGOGO

"Вильярреал" – "Осасуна". Ла Лига. 22:00. MEGOGO

Вторник, 18 октября

Еврокубков на этой неделе не будет, но футбола от этого меньше не станет. Ведь национальные чемпионаты будут играть очередные туры. В УПЛ запланировано три матча: "Черноморец" сыграет с "Зарей", "Львов" померяется силами с "Вересом", а "Александрия" будет принимать "Кривбасс". В Англии можно посмотреть, как там дела у Роберто Де Дзерби – его "Брайтон" встретится с "Ноттингемом". В Испании привлекает внимание матч "Севилья" – "Валенсия".

"Черноморец" – "Заря" . УПЛ. 13:00. Setanta Spotrs

. УПЛ. 13:00. Setanta Spotrs "Львов" – "Верес" . УПЛ. 13:00. Setanta Sports

. УПЛ. 13:00. Setanta Sports "Александрия" – "Кривбасс" . УПЛ. 15:00. Setanta Sports

. УПЛ. 15:00. Setanta Sports "Севилья" – "Валенсия". Ла Лига. 20:00. MEGOGO

"Брайтон" – "Ноттингем". АПЛ. 21:30. Setanta Sports

Среда, 19 октября

Чемпионат Украины подарит нам четыре матча, главный из которых – "Шахтер" – "Колос". В Англии непростое испытание будет у Виталия Миколенко – его "Эвертон" играет на выезде с "Ньюкаслом". Впрочем, центральная игра – МЮ – "Тоттенхэм". В Испании надеемся снова увидим Андрея Лунина в воротах "Реала" – на этот раз в матче против "Эльче".

"Днепр-1" – "Ингулец". УПЛ. 13:00. УНИАН

УПЛ. 13:00. УНИАН "Ворскла" – "Рух". УПЛ. 13:00. Setanta Sports

УПЛ. 13:00. Setanta Sports "Металлист 1925" – "Минай" . УПЛ. 15:00. Setanta Sports

. УПЛ. 15:00. Setanta Sports "Колос" – "Шахтер" . УПЛ. 17:00. Setanta Sports

. УПЛ. 17:00. Setanta Sports "Ливерпуль" – "Вест Хэм". АПЛ. 21:30. Setanta Sports

"Ньюкасл" – "Эвертон". АПЛ. 21:30. Setanta Sports

"Эльче" – "Реал". Ла Лига. 22:00. MEGOGO

МЮ – "Тоттенхэм". АПЛ. 22:15. Setanta Sports

Четверг, 20 октября

8-й тур УПЛ завершает поединок "Динамо" с "Металлистом". "Арсенал" сыграет перенесенный матч Лиги Европы с ПСВ, в АПЛ "Лестер" встретится с "Лидсом", а в Испании "Барселону" ожидает испытание "Вильярреалом".

"Динамо" – "Металлист" . УПЛ. 17:00. 2+2

. УПЛ. 17:00. 2+2 "Арсенал" – ПСВ. Лига Европы. 20:00. MEGOGO

"Барселона" – "Вильярреал". Ла Лига. 22:00. MEGOGO

"Лестер" – "Лидс". АПЛ. 22:15. Setanta Sports

Пятница, 21 октября

Последний рабочий день недели без украинского чемпионата, зато с французским и итальянским. ПСЖ будет экзаменовать "Аяччо", а "Ювентус" примет "Эмполи". Будет и Бундеслига – "Майнц" – "Кельн".

"Майнц" - "Кельн". Бундеслига. 21:30. Setanta Sports

"Ювентус" – "Эмполи". Серия А. 21:45. MEGOGO

"Аяччо" – ПСЖ. Лига 1. 22:00. MEGOGO

Суббота, 22 октября

В УПЛ "Минай" примет "Шахтер", а "Александрия" сыграет со "Львовом". В Англии продолжаем следить за Миколенко – его "Эвертон" встретится с "Кристалл Пелас". "Манчестер Сити" попытается реабилитироваться за поражение от "Ливерпуля" в игре с "Брайтоном", а центральный матч дня сыграют "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

"Реал" ожидает в гости "Севилью", в Италии стоит посмотреть игру "Фиорентины" и "Интера", а в Германии "Бавария" проверит на прочность идущего на четвертом месте "Хоффенхайм".

"Минай" – "Шахтер" . УПЛ. 13:00. Setanta Sports

. УПЛ. 13:00. Setanta Sports "Ноттингем" – "Ливерпуль". ОПЛ. 14:30. Setanta Sports

"Александрия" – "Львов" . УПЛ. 15:00. Setanta Sports

. УПЛ. 15:00. Setanta Sports "Хоффенхайм" – "Бавария". Бундеслига. 16:30. Setanta Sports

"Эвертон" – "Кристалл Пелас". АПЛ. 17:00. Setanta Sports

"Манчестер Сити" – "Брайтон". АПЛ. 17:00. Setanta Sports

"Милан" – "Монца". Серия А. 19:00. MEGOGO

"Челси" – МЮ. АПЛ. 19:30. Setanta Sports

"Фиорентина" – "Интер". Серия А. 21:45. MEGOGO

"Реал" – "Севилья". Ла Лига. 22:00. MEGOGO

Воскресенье, 23 октября

Чемпионат Украины порадует нас матчем "Днепра-1" с "Металлистом". Ожесточенная борьба ожидается в игре "Динамо" с "Ворсклой". В Англии надеемся, что, наконец, вернется на поле Зинченко и сыграет против "Саутгемптона". В Испании будет встреча исторических грандов – "Барселоны" и "Атлетика" из Бильбао. В Италии будем следить за двумя интересными противостояниями: "Аталанты" с "Лацио" и "Наполи" с "Ромой".