Хавбек Металлиста: Команда побеждает, а я помогаю ей, как могу

Полузащитник "Металлиста" Евгений Подлепенец рассказал о своих впечатлениях от матча с полтавской "Ворсклой" (3:2).

— Очень положительные эмоции, ведь мы обыграли довольно сильного соперника, который участвовал в еврокубках в этом сезоне и неплохо сыграл. Сейчас у них есть небольшие трудности, но я уверен, что они все равно будут достаточно сильной командой. Относительно нашей игры... Сначала у нас ничего не получалось. "Ворскла" хорошо держала мяч, заставила нас сесть поближе к своим воротам. Потом мы навязали борьбу, стали выигрывать больше единоборств, у нас начали выходить скорые атаки.

— В матче с "Ворсклой" ты впервые вышел на поле с капитанской повязкой. Ощущал ли ты дополнительное давление из-за этого?

— Не могу сказать, что было сильное давление. Однако, благодарен тренерскому штабу, команде, что дали такой шанс. Я пытался отблагодарить их за это, старался не проиграть в борьбе, выигрывать каждый мяч, помогать команде получить результат. Как оказалось, у нас все вышло.

— Показалось, что у тебя была более свободная роль на поле по сравнению с предыдущими матчами. Ты постоянно менял фланги, часто переходил в центр. Это была задача тренерского штаба?

— Я бы не сказал, что такова была задача. Я иногда прихожу на левый фланг, чтобы там создавать большинство. На том фланге разыгрываем комбинации. Это получается довольно неплохо, поэтому почему бы это не делать чаще.

— Давненько ты не забивал головы. По-твоему, почему не удается отличиться?

— Хорошо, что команда побеждает, а я помогаю ей, как могу. Думаю, что все будет нормально. Главное - полностью выкладываться и все будет хорошо, - сказал Подлепенец.