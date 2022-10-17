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Мудрик раскрыл секрет успеха Шахтера после победы над Динамо
Вингер донецкого клуба доволен игрой команды
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Вингер "Шахтара" Михаил Мудрик прокомментировал победу команды в матче 7-го тура УПЛ против "Динамо" (3:1).
"Классико это всегда исключительный матч, исключительные страсти, исключительный задор. Считаю, что в украинском классическом нет никогда фаворитов, всегда 50 на 50, потому что это игра двух сильнейших команд.
Мой гол? Боженька дает тем, кто работает. Если ты отрабатываешь подобные удары, то рано или поздно они будут у тебя выходить.
Победа в первую очередь это заслуга тренерского штаба, они очень хорошую работу проводят, прежде всего, заслуга команды, которая бьется друг за друга и показывает очень хороший футбол. И против "Реала", "Металлиста" или "Динамо".
Секрет успеха "Шахтера" - атмосфера в команде. Как говорится: "Если хочешь идти быстро, то иди один. Если далеко - идти вместе". Вот потому и выходит так, что команда у нас сейчас так сплочена.
Неожиданное и приятное чувство было, когда увидел героев "Азовстали", не мог сдержать улыбки, потому что очень рад, что у нас такие люди", — сказал Мудрик в комментарии пресс-службе "горняков".
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