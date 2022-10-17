Мудрик раскрыл секрет успеха Шахтера после победы над Динамо

Вингер "Шахтара" Михаил Мудрик прокомментировал победу команды в матче 7-го тура УПЛ против "Динамо" (3:1).

"Классико это всегда исключительный матч, исключительные страсти, исключительный задор. Считаю, что в украинском классическом нет никогда фаворитов, всегда 50 на 50, потому что это игра двух сильнейших команд.

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Мой гол? Боженька дает тем, кто работает. Если ты отрабатываешь подобные удары, то рано или поздно они будут у тебя выходить.

Победа в первую очередь это заслуга тренерского штаба, они очень хорошую работу проводят, прежде всего, заслуга команды, которая бьется друг за друга и показывает очень хороший футбол. И против "Реала", "Металлиста" или "Динамо".

Секрет успеха "Шахтера" - атмосфера в команде. Как говорится: "Если хочешь идти быстро, то иди один. Если далеко - идти вместе". Вот потому и выходит так, что команда у нас сейчас так сплочена.

Неожиданное и приятное чувство было, когда увидел героев "Азовстали", не мог сдержать улыбки, потому что очень рад, что у нас такие люди", — сказал Мудрик в комментарии пресс-службе "горняков".